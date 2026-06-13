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Ourense honra o gran legado humanista de Otero Pedrayo

ANO OTERIANO

O Arquivo Provincial de Ourense acolle ata setembro unha mostra adicada a Ramón Otero Pedrayo, Patriarca das Letras Galegas

Doce paneis e nove vidreiras expoñen fotografías, obras orixinais e facsímiles da obra oteriana.
Doce paneis e nove vidreiras expoñen fotografías, obras orixinais e facsímiles da obra oteriana. | La Región

Enmarcado nas celebracións do 2026 como Ano Oteriano e a Semana Internacional dos Arquivos, o Arquivo Provincial de Ourense inaugurou onte a exposición “Ramón Otero Pedrayo 50º Cabodano 1976-2026”, que estará aberta ao público ata o 11 de setembro.

Esta iniciativa rende tributo ao Patriarca das Letras Galegas con motivo do 50 aniversario de o seu falecemento. A través dun percorrido biográfico, os visitantes poderán adentrarse na complexa e abarcadora obra literaria dun intelectual imprescindible. Otero Pedrayo destacou como un auténtico erudito e un grande humanista que ligou indisolublemente a súa vida e a súa produción literaria á súa profunda ourensanía. A súa figura representa unha Galicia rural e tradicional, pero conectada cunha dimensión plenamente europea e occidental.

A mostra, que contou co apoio da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, está composta por 12 paneis e 9 vidreiras

Galicia e Otero Pedrayo

Pablo Sánchez, director do Arquivo Provincial, e encargado das palabras de apertura comentou: “Don Ramón é unha figura moi ben vencellada a Ourense, na que tivo un papel esencial; ademais, non entenderiamos Galicia sen a figura de Otero Pedrayo, como unha persoa descendente dunha fidalguía rural que despois estivo no ámbito do galeguismo nacionalista”. A mostra, que contou co apoio da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, está composta por 12 paneis e 9 vidreiras, onde pode apreciarse un exhaustivo repaso biográfico mediante unha coidada selección de fotografías en diferentes ámbitos que ilustran tamén a súa faceta como profesor, político, ensaísta e articulista, ademais dos múltiples recoñecementos que se lle fixeron en vida en Galicia e Portugal. Así mesmo, a curadoría da obra permite apreciar a súa visión da identidade galega a través da súa abarcadora participación na Xeración Nós.

O principal atractivo da mostra radica no seu valioso patrimonio documental

O principal atractivo da mostra radica no seu valioso patrimonio documental, composto por pezas orixinais custodiadas polo propio arquivo. Entre os manuscritos expostos destacan o poema “A Stadea”, unha obra singular dedicada aos compañeiros do desaparecido Seminario de Estudos Galegos. Os asistentes tamén poderán contemplar correspondencia persoal, como as cartas enviadas a Xesús Ferro Couselo sobre a preparación da súa “Historia de Galicia”, ademais de edicións orixinais das súas novelas máis célebres: “A pegada de Galicia” e “Arredor de si”, ademais dunha recompilación das colaboracións de Otero Pedrayo con La Región de 1958 a 1960.

Finalmente, os organizadores estenderon a invitación para achegarse ao arquivo e visitar a exposición que estará aberta ao público de luns a venres de 8,30 a 19,30 horas, ofrecendo unha oportunidade inigualable para reconectar co legado do erudito ourensán.

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