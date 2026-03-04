Ourense mantiene aún 481 viviendas turísticas sin registro

El Colegio de Registradores de la propiedad ha recordado a los propietarios de viviendas de uso turístico que deben solicitar su registro como tales si desean seguir operando y anunciándose en los portales de alojamiento, después de que el pasado 2 de marzo finalizara el plazo para que los alojamientos que ya disponían del llamado Número de Registro Único de Arrendamiento (NRUA) presentaran ante el colegio un depósito que les permita mantenerlo un año más.

según los datos del Colegio, pidieron este código en Galicia: 5.572 en A Coruña, 2.495 en Lugo, 7.686 en Pontevedra y 693 en Ourense

En el paso previo, el de solicitar el número de registro, están 16.446 viviendas que, según los datos del Colegio, pidieron este código en Galicia: 5.572 en A Coruña, 2.495 en Lugo, 7.686 en Pontevedra y 693 en Ourense. Eso implica que aún quedan en la provincia al menos 481 viviendas de uso turístico que no disponen del registro, ni han dado el paso previo, con lo que pueden quedar fuera de la legalidad, toda vez que el Registro de Empresas y Actividades Turísticas (REAT) indica que hay en Ourense 1.134 viviendas de este tipo a cierre del mes de febrero.

En el caso de que no se presente, su número quedará suspendido y no podrá anunciarse la vivienda en plataformas online. Sin embargo, esto no cerrará la puerta a la legalización, si se cumplen los requisitos establecidos: los propietarios podrán pedir la reactivación de sus números al tiempo que adjuntan el depósito requerido, según los registradores de la propiedad.