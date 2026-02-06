Exigen retirar la oferta de 113 pisos turísticos en Ourense

El ministerio de Vivienda ha contactado con las principales plataformas que ofertan vivienda turística para exigirles la retirada de 113 viviendas localizadas en la provincia de Ourense que no cumplen con los requisitos para funcionar como Viviendas de Uso Turístico (VUT) o como alquiler de temporada.

Las plataformas deben proceder a la retirada obligatoria de los anuncios relativos a estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez"

Fuentes ministeriales recuerdan que “desde el pasado mes de julio (2025), es obligatorio que la vivienda disponga de un código otorgado por los Registradores de la Propiedad, y que se comparte con las plataformas a través de la Ventanilla Única”. Ninguna vivienda que desee formar parte de la oferta de alojamientos puede funcionar ni anunciarse sin este código, por lo que las plataformas “deben proceder a la retirada obligatoria de los anuncios relativos a estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez”.

A la cola gallega

La orden de retirada por parte del ministerio llega en un momento en el que el Registro de Empresas y Actividades Turísticas (REAT) indica que Ourense tiene 8.254 viviendas que pueden funcionar como alojamiento, de las cuales 1.798 son viviendas turísticas (dedicadas a la actividad en exclusiva), y otras 6.456 figuran como viviendas de uso turístico (se alquilan por temporadas), por lo que las 113 solicitudes representan una pequeña parte de la oferta ourensana.

Al mismo tiempo, la provincia de Ourense es la que menos peticiones de retirada ha tenido entre las provincias gallegas, localizándose la mayor cantidad de oferta ilegal en Pontevedra (1.725 peticiones de retirada) y A Coruña (1.385). Con estos datos, la comunidad gallega deberá dejar de ofrecer en plataformas 3.829 viviendas que no cumplen con los requisitos ministeriales, colocándose como la sexta autonomía en número de retiradas, por detrás de Andalucía, Valencia, Canarias, Cataluña y Madrid.

En total más de 86.000 referencias de pisos turísticos deberán desaparecer de la oferta online después de comprobarse que no disponen de licencia para la actividad turística, que llegan tras hacerse mas de 400.000 revisiones, gracias a la colaboración entre los Registradores de la Propiedad y las operadoras.

