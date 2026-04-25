Ourense marca el inicio de la la temporada de ferias artesanas

Este sábado comenzó la 29ª edición de la Feria de Artesanía de Ourense, un evento que reúne a diversas figuras y profesionales del sector procedentes de toda Galicia, para sumar catorce casetas en el parque de San Lázaro, con diferentes alternativas textiles, de marroquinería, joyería, bisutería o incluso trabajos en vidrio. Este mercado supone el primer paso de los artesanos de cara al inicio de la temporada de ferias artesanas de toda España, siendo una oportunidad perfecta para mostrar sus novedades en uno de los nudos principales de tránsito en Ourense.

Para muchos de los creadores presentes, la cita ourensana tiene un sabor especial y marca el ritmo del año. Amílcar Busto, del taller coruñés de marroquinería Chueco, lo tiene claro: “Ourense es la primera feria, es el puntapié inicial de todo el verano”. Una visión que comparte Marcos Paz, de la firma Paz Navas, quien destacó la cercanía de la ciudad y el inmenso valor de este tipo de encuentros físicos: “En un mundo donde internet ya es lo cotidiano y la oferta es inabarcable, aquí los clientes pueden hablar con los propios autores”. Para Paz, especialista en trabajar resinas pintadas a mano con motivos botánicos, “Ourense es un poquito el inicio de la temporada alta”.

Pero la feria no se limita a la mera exhibición y venta comercial. Olga Santos, presidenta de la Asociación de Artesáns de Ourense (ADAO), reivindicó el papel divulgativo e integrador de la cita: “Isto non só é un espazo de venda, tamén é un espazo de ocio, un espazo de compartir o traballo do artesán”. A lo largo de la semana, el Parque de San Lázaro acogerá talleres en vivo y demostraciones de profesionales como el luthier Marcos Domato, Studio Variopinto, Artesanía Corman o el ceramista Carlos San Claudio. Por ello, Santos realizó un llamamiento a los vecinos para “mercar na cidade, o comercio local que é importantísimo, e mercar artesanía sobre todo”.

La inauguración oficial, que tuvo lugar a las 12,00 horas, con la compañía de una banda de gaitas, contó con la presencia del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, quien subrayó el apoyo institucional al sector y la importancia del relevo generacional, evidenciado en la entrega de premios a los escolares que ilustraron el cartel de este año. En este entorno competitivo, pertenecer a una marca consolidada es un aval. Así lo reconoce María Isabel Bergantiños, creadora de la firma de bisutería en cristal María ABA: “El trabajar bajo la marca Artesanía de Galicia, estar en la Asociación de Artesanos de aquí de Ourense, beneficia bastante”.

Los catorce puestos ofrecen un amplio abanico de productos que nacen de la tradición y la innovación. Desde los trabajos en madera y plata de Silvereira, cuyo artesano titular, Juan Lamas, señaló que “levamos moito tempo facendo deseños moi inspirados na cultura galega”. Lamas agradeció la gran acogida de la ciudad, asegurando que “temos un público moi fiel e sempre é unha feira satisfactoria para nós”. Una afirmación que corroboró Amílcar Busto, al considerrar que ”el público orensano es muy comprador y muy simpático, muy agradable”.

La feria permanecerá activa hasta el domingo 3 de mayo en horario de mañana y tarde (de 11,00 a 14,00 y de 17,00 a 21,00 horas). Su clausura coincidirá con el Día de la Madre, convirtiéndose así en el escenario ideal para encontrar un regalo diferente, artesanal y con sello gallego.

La opinión de los artesanos

Marcos Paz | Martiño Pinal

“Aquí los clientes pueden hablar con los propios autores, es una experiencia” — Marcos Paz - Paz Navas

María Isabel Bergantiños | Martiño Pinal

“Estar en la Asociación de Artesanos de Ourense beneficia, es una marca” — María Isabel Bergantiños - María ABA

Juan Lamas | Martiño Pinal

“Levamos moito tempo facendo deseños moi inspirados na cultura galega” — Juan Lamas - Silvereira

Amílcar Busto