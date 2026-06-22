Ourense recibe el verano con 38,9 grados, la máxima de Galicia

La primera ola de calor del verano arrancó con fuerza en la provincia de Ourense, que volvió a situarse este domingo en los extremos térmicos de Galicia. Según los datos de Meteogalicia, Ourense capital registró la temperatura más alta de la comunidad con 38,9 grados, mientras que la mínima gallega se anotó también en la provincia, con 11,6 grados en el municipio de Calvos de Randín.

El calor vació el centro de la ciudad de Ourense. Lugares de gran ajetreo como la calle del Paseo ofrecía este domingouna imagen inusual, prácticamente sin viandantes, mientras que la piscina de Oira registraba una gran afluencia de bañistas que buscaban alivio ante el calor.

Los diferentes escenarios de Ourense ante la alerta por calor

La jornada estuvo marcada por el intenso ascenso de los termómetros en buena parte del territorio ourensano, coincidiendo con el inicio del episodio de calor que afectará a gran parte de España durante los próximos días. La provincia se encuentra además entre las zonas con mayor nivel de riesgo por altas temperaturas. La Xunta mantiene el aviso naranja en el noroeste de la misma y amarillo en otras comarcas.

La situación responde a una combinación de factores meteorológicos que favorecen la llegada de calor intenso. Las altas presiones situadas al norte de la Península Ibérica, la entrada de una masa de aire cálido procedente del norte de África y los cielos despejados están impulsando un notable aumento de las temperaturas, especialmente en las áreas del interior.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que esta primera ola de calor del verano se prolongue, al menos, hasta el miércoles. Durante ese periodo se esperan valores muy elevados para la época en buena parte de Galicia, con especial incidencia en Ourense.

Las autoridades sanitarias recomiendan extremar las precauciones, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día y mantener una correcta hidratación en todo momento.