Ourense propone cinco candidatos al plan piloto industrial de la Xunta

El presidente de la Diputación recibió muy positivamente el anuncio realizado por Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, el pasado fin de semana, donde adelantó que se trabaja en una estrategia para ofrecer tanto suelo industrial como naves modulares prefabricadas y vivienda para los trabajadores a los nuevos proyectos industriales que se quieran instalar en Galicia.

Canto máis emprego industrial e de calidade haxa, mellor desenvolvemento económico haberá"

“Canto máis emprego industrial e de calidade haxa, mellor desenvolvemento económico haberá”, señaló Menor antes de añadir que “iso faise a través da existencia de chan industrial, que é o primeiro punto, xunto cos incentivos para poder levar a cabo ese asentamento”.

En cuanto a las localidades de la provincia que podrían acoger uno de los cuatro proyectos piloto adelantados por el presidente autonómico, Luis Menor proponía “San Cibrao das Viñas, que está iniciando a súa obra de ampliación con 341.000 metros cadrados cunha inversión de 9,8 millóns de euros”. El presidente de la Diputación también cree que “Xinzo podería acollelo perfectamente porque ten o seu parque empresarial ampliado nun 40% máis de superficie industrial”, señalando a mayores “o parque empresarial do Pereiro, que temos en fase de ampliación”, o el eje Carballiño-Maside, que dispone de 1,2 millones de metros cuadrados. El último candidato de Menor fue Paderne de Allariz, “cun novo parque de 1,16 millóns de metros cadrados”.