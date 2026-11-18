El Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Ourense seguirá siendo el más antiguo de Galicia y cumplirá 41 años —data de 1986 y es también uno de los más longevos de España—, ante la incapacidad del Concello para sacarlo adelante un mandato más. La Xunta de Galicia ha devuelto las correcciones presentadas por el gobierno local con un informe desfavorable, concluyendo que no se han cumplido las exigencias demandadas por la administración autonómica tras un primer dictamen negativo en junio de 2025. Ahora, el ejecutivo municipal, que ya no podrá llevar el documento a pleno en este mandato, tendrá que decidir cómo aborda la situación con el equipo redactor.

Obsérvanse contradicións e incoherencias entre os diferentes documentos do PXOM. O Concello debe corrixilas para permitir o outorgamento de licencias"

La Consellería de Vivenda e Infraestruturas exige al gobierno local que garantice la seguridad jurídica de la normativa urbanística, ya que “obsérvanse contradicións e incoherencias entre os diferentes documentos do PXOM”. En este sentido, el Concello “debe corrixilas para permitir que o outorgamento de licenzas se faga en condicións de seguridade xurídica para os funcionarios municipais, os técnicos e os propietarios”, indican fuentes del departamento autonómico, que observan dichas contradicciones en varias memorias y planos de clasificación y ordenación.

Las razones para el freno al PXOM Se observan contradicciones e incoherencias entre los diferentes documentos del PXOM (Memorias, Ordenanzas y planos de clasificación y de ordenación).El Concello debe corregirlas para permitir que el otorgamiento de licencias se haga en condiciones de seguridad jurídica (para los funcionarios municipales, los técnicos y los propietarios, que es el objetivo prioritario). El Estudio económico del PXOM debe ser actualizado: los precios incluidos tienen 13 años, lo que puede comprometer la viabilidad económica de las actuaciones de gestión y urbanización previstas.También deben ser actualizados los planos de servicios urbanísticos existentes, que justifiquen la clasificación del suelo urbano previsto. Debe justificarse que las zonas verdes previstas cumplen las exigencias de accesibilidad universal y de no inundabilidad, para permitir el acceso y la estancia de la ciudadanía, especialmente en los parques lineales de los bordes fluviales del Miño, Barbaña y Barbantiño. En el suelo rústico hay que establecer las especiales protecciones exigidas por las afecciones sectoriales concurrentes y ya reflejadas en el Plan Básico Autonómico: aguas, infraestructuras, patrimonio... Persisten deficiencias en materia de protección del patrimonio arquitectónico, etnográfico y arqueológico. El catálogo de bienes protegidos es incompleto: hay fichas con datos incorrectos o insuficientes y no se justifica la exclusión de elementos que figuraban en el catálogo anterior. También se detectan carencias importantes en la protección del patrimonio arqueológico y del Camino de Santiago, en su ruta de la Vía de la Plata. No se corrigieron deficiencias para garantizar una protección efectiva de los bienes culturales. Persisten errores en la delimitación de ámbitos tan relevantes como el Casco Histórico y As Burgas.

A esto se suma que la Xunta reclama al alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, que actualice los planos de servicios urbanísticos existentes, así como el estudio económico del PXOM, cuyos precios se presentaron en base a cifras con 13 años de antigüedad. “Iso pode comprometer a viabilidade económica das actuacións de xestión e urbanización previstas”, aseguran las mismas fuentes.

Además, la delimitación del Casco Vello —que en la actualidad dispone de una normativa de protección especial— presenta errores en su trazado. Este es otro de los fallos por los que el área autonómica considera que el proyecto urbanístico del gobierno municipal no debe seguir adelante.

La cuestión patrimonial

Las observaciones realizadas por la Dirección Xeral de Patrimonio son las que más dudas han generado en el Ejecutivo gallego. En primer lugar, los técnicos consideran que “o catálogo de bens protexidos é incompleto”. Así, advierten de que hay fichas “con datos incorrectos ou insuficientes” y no se justifica “a exclusión de elementos que figuraban no catálogo anterior”.

Non se corrixiron deficiencias para garantir unha protección efectiva dos bens culturais"

Otro de los aspectos señalados por Patrimonio incide en la existencia de “carencias importantes na protección do patrimonio arqueolóxico e do Camiño de Santiago na súa ruta da Vía da Plata”, a lo que añaden que “non se corrixiron deficiencias para garantir unha protección efectiva dos bens culturais”.

A esta valoración se une la fiscalización de la Axencia Galega de Infraestruturas, que sostiene que “deben ser actualizados os planos de servizos urbanísticos existentes, que xustifiquen a clasificación do solo urbano previsto”. Además, exige “xustificarse que as zonas verdes previstas cumpren as exixencias de accesibilidade universal e de non asolagamento, para permitir o acceso e a estancia da cidadanía, nomeadamente nos parques lineais dos bordos fluviais do Miño, Barbaña e Barbantiño”. La agencia hace especial hincapié en las especificaciones para el suelo rústico, donde “hai que establecer as especiais proteccións exixidas en augas, infraestruturas e patrimonio”.

Para el próximo mandato

Tras la devolución del plan, el Concello debe trabajar ahora en la subsanación de las deficiencias, disponiendo de un plazo de cuatro meses para reenviar el borrador corregido. El PXOM no volvería a la consellería al menos hasta el mes de marzo. Dado que la administración autonómica cuenta con otros tres meses para emitir su dictamen, el escenario se retrasaría hasta finales de junio, después de las elecciones municipales, quedando ya en manos de otra corporación.