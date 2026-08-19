Ourense roza el récord de temperatura de este verano con 42,5 grados antes de caer a la mitad

Ourense rozó este martes su techo térmico de este verano. La ciudad alcanzó los 42,5 grados, la máxima de Galicia durante la jornada y la segunda temperatura más alta registrada en la ciudad desde que comenzó el verano, solo por detrás de los 42,62 del pasado 4 de julio. Arnoia se quedó en 42,4 y Leiro alcanzó los 42 grados.

Datos y cifras Un verano caluroso Ocho jornadas por encima de los 40 grados dibujan un verano muy caluroso en Ourense, con más de la mitad de los días superando la barrera de los 35 Vidas alteradas El calor cambia horarios, vacía las calles en las horas centrales y obliga a buscar sombra, agua y aire acondicionado para sobrellevar el día Aumento de la luz La factura eléctrica también nota el verano: combatir el calor exige más consumo justo en un momento donde el precio de la luz vuelve a tensionarse Diferencias notables La orografía, la altitud y la ventilación explican por qué dos estaciones separadas por pocos kilómetros pueden registrar diferencias térmicas notables El secreto de Leiro Leiro, récord histórico de MeteoGalicia con 44,2 grados, combina baja altitud, efecto valle y poca renovación del aire durante los episodios cálidos

El episodio prolonga un verano marcado por la reiteración de temperaturas extremas. Desde el comienzo de la estación, el 21 de junio, Ourense ha superado ya los 40 grados en ocho jornadas. Por ahora, son menos que las doce jornadas contabilizadas durante todo el verano de 2025, aunque todavía queda más de un mes para que termine la estación. Además, más de la mitad de los días estivales han alcanzado al menos los 35 grados.

El calor también golpea al bolsillo. Fuentes del sector eléctrico calculan que el uso intensivo de ventiladores y aire acondicionado podría incrementar la factura entre 25 y 40 euros. No en vano, Facua estima que el recibo regulado registró un incremento del 17,3% interanual en la primera quincena de agosto y podría superar los 100 euros al cierre del mes.

Por el momento, sin embargo, las altas temperaturas no están provocando una mayor presión asistencial. Desde el Área Sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras indican que no se aprecia un incremento de la asistencia relacionado con las altas temperaturas, ni en Urgencias ni en Atención Primaria. El sistema MoMo mantiene, además, en 14 las muertes atribuibles al calor en la provincia, el 6,6% del total de Galicia, a lo largo de este estío.

Alba Campos.

En la calle, la situación obliga a alterar rutinas. Alba Campos asegura que le resulta difícil regularse entre las temperaturas del día y de la noche y sentencia que “por el día esto es peor que Andalucía”.

Baba Kante.

Además, Baba Kante ha retrasado sus partidos de fútbol: “Antes de las siete es imposible”. Algunas noches, añade, llega a despertarse empapado y tiene que cambiar las sábanas. Por su parte, Marta Alonso pone el foco en la falta de alternativas dentro de la ciudad. “Non hai refuxios climáticos de ningún tipo”, lamenta. Añade que quien no puede desplazarse termina optando por quedarse en casa, entrar en un centro comercial o buscar una cafetería con aire acondicionado.

Marta Alonso.

Jorge Seijo describe el calor como una sensación que “te vuelve un zombi”. Su estrategia pasa por mantener el ventilador encendido, bajar las persianas y aplazar los desplazamientos hasta última hora.

El episodio comenzará a perder fuerza desde hoy por la retirada del aire cálido procedente de África. Solo se mantiene el aviso amarillo por altas temperaturas en el Miño de Ourense y Valdeorras, mientras que en la ciudad se espera una máxima de 36 grados. El descenso será mucho más acusado después: 27 grados el jueves y 26 el viernes, casi 17 grados menos que el pico alcanzado ayer.