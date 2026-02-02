Ourense sigue a la cola en puntos de carga eléctricos

La instalación de puntos de carga para los coches eléctricos de Ourense parece moverse al ralentí, de acuerdo con los datos reflejados en el Barómetro de Electromovilidad que elabora la Asociación Nacional de Fabricantes de Coches (Anfac), quienes registraron 282 puntos de carga en la provincia de Ourense a cierre de 2025. Esta cifra supone sumar 40 postes durante el segundo semestre del año, y que la provincia se mantenga a la cola de Galicia a la hora de ofertar repostaje a los nuevos motores, pues Lugo suma 441 puntos de carga, mientras que A Coruña y Pontevedra superan holgadamente el millar de “electrolineras”.

La mayor parte de los puntos de carga se concentran en la Autovía A-52 y su entorno

En cuanto a su distribución, un conductor que quiera moverse con un coche 100% eléctrico por Ourense encontrará la mayor parte de sus puntos de carga en la Autovía A-52 y su entorno, pudiendo hacer parada en A Mezquia o en Lubián, donde activaron dos puntos de carga en cada localidad durante el segundo semestre del año; A Gudiña, donde cuentan con 11 postes; Verín (6) o Xinzo de Limia (8) antes de llegar a la ciudad, que sigue concentrando la mayoría de la oferta para el repostaje del coche eléctrico, y cerró el año pasado con 72 puntos de carga, 30 más que a mitad de 2025.

Sin embargo, el Barómetro de la Electromovilidad deja a Ourense como la undécima capital de provincia por la cola en cuanto a número de postes, por delante de ciudades como Segovia (70), Palencia (61), Huesca (60), Cádiz (70) o Teruel y Soria. En el ámbito gallego, Pontevedra y Lugo están unas posiciones por encima, con 116 y 123 “electrolineras” respectivamente. Ninguna ciudad gallega figura entre el “top 10” español en cuanto a oferta de carga eléctica, teniendo que bajar hasta el puesto 23 para localizar A Coruña, que encabeza el ránquin de Galicia con 162 postes.

Mejora en el oeste

Carballiño sería el último lugar donde podría recargar un conductor en caso de ir hacia el norte, donde se han pasado de cinco puntos de carga a medidados de 2025 a contar con 8 a cierre del año. En caso de querer dirigirse al oeste, Ribadavia ha estrenado otros dos durante la segunda mitad de año, con lo que la A-52 ya cuenta con oferta en esta ruta.

Con toda su mejora, la provincia debería multiplicar por seis los puntos de carga para cumplir con la previsión de Anfac, que espera 1.660 postes activos en Ourense al llegar al año 2030.

La oferta disponible durante el trayecto de la carretera N-120 no ha variado en 2025, concentrándose en O Barco de Valdeorras

El lento encendido del rural

La principal mejora que observa Ourense dentro del Barómetro de la Electromovilidad de Anfac se aprecia en el rural, donde empieza a acumularse una pequeña oferta en las principales cabeceras comarcales, en la Ribeira Sacra, y también en la comarca de Viana do Bolo.

El área metropolitana ha sumado puntos de carga tanto en Pereiro de Aguiar como en Vilamarín, mientras que Allariz estrenó 4 postes. También se refuerza la oferta en Celanova que suma 2 más. En cuanto a la Ribeira Sacra, ya dispone de hasta siete puntos de carga en su entorno, con dos postes en las localidades de Cimadevila, Cristosende y Parada de Sil, y uno más en Santo Estevo.

La gran carencia está en la zona norte, donde la oferta disponible durante el trayecto de la carretera N-120 no ha variado en 2025, concentrándose en O Barco de Valdeorras, que suma cuatro “electrolineras”, y A Rúa, donde se cuenta un punto de carga.

Otra de las grandes zonas de “sombra” se sitúa en el Macizo Central de Ourense, donde se registran dos puntos: uno en Maceda, y otro en Manzaneda. En el caso de la frontera con Portugal, las localidades limítrofes del lado luso están mejor provistas.