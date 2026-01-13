El precio de los coches de ocasión sigue sin tocar techo en Ourense

El coche de segunda mano parece no tener techo en Ourense, firmando en diciembre de 2025 unos precios históricos, tanto en la provincia como respescto al conjunto de España, donde los 12.353 euros que alcanzó de precio medio superan a muchas autonomías, de tal manera que solo Madrid (13.085 euros) y la Región de Murcia (12.530) registran un coste mayor por este tipo de unidades tras el cierre de diciembre. En el caso de los turismos con más de ocho años ha sido también histórico, pues se cruzó la barrera de los 10.000 euros de precio medio, tal y como reflejan los datos de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove), lo cual sitúa a estos modelos como los más costosos de Galicia en su ámbito.

En el contexto de los últimos años, el coste del coche de ocasión ha experimentado un crecimiento del 23,47%, superando a las medias autonómica y nacional en el último mes del año. Si en 2020 un modelo usado costaba de media 9.453 euros, a cierre de 2025 ese mismo modelo supone un gasto de 12.353 euros. Solo en el último año, la subida ha supuesto 260 euros; un incremento que se encuentra lejos de ser el mayor, que sigue en manos del encarecimiento entre los meses de diciembre de 2020 y 2021.

Por debajo del nuevo

Pese a su incremento, el precio sigue siendo uno de los principales motivos por los cuales en Ourense se siguen vendiendo más unidades de coches de ocasión respecto a los nuevos. Los modelos más económicos de las recién llegadas marcas chinas oscilan entre los 18.000 y los 19.900 euros.

El precio más bajo para matricular en Ourense un coche Toyota -la marca más vendida en la provincia durante 2025- roza los 21.000 euros, estando los precios más comunes entre los 25.000 y los 30.000.

