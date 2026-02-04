AHORA
Ourense suma 12 nuevos tractores para desbroces

Operativo antiincendios

Se desplegarán 12 nuevos tractores para el control de franjas en las mancomunidades de O Ribeiro, Terras de Celanova, Carballiño y Verín.

María José Gómez y Luis Menor a bordo de uno de los tractores.
María José Gómez y Luis Menor a bordo de uno de los tractores. | Xesús Fariñas

Xunta de Galicia y Diputación de Ourense hicieron ayer entrega de 12 nuevos tractores con los que las mancomunidades de O Ribeiro, Terras de Celanova, Carballiño y Verín reforzarán sus dispositivos de prevención de incendios al poder acelerar el programa de desbroces.

“É un exemplo das administracións que unen forzas baixo un obxectivo común: fortalecer a resposta ante os lumes”,

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, agradecía al entre provincial la colaboración mantenida, que “reforzouse cun orzamento de 4,1 millóns de euros, aportados por ambas administracións, para realizar varias actuacións nesta materia”. Por su parte, Luis Menor incidió en que, además de la maquinaria, “creáronse 16 brigadas que estiveron traballando durante seis meses, entre abril e outubro, nas catro mancomunidades ourensás”.

La titular de Medio Rural concluía destacando la importancia de “as administracións unen forzas baixo un obxectivo común: fortalecer a resposta ante os lumes”, y deseando que esa colaboración se amplíe a otras entidades para seguir reforzando el campo frente a la amenaza de los incendios.

