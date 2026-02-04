Ourense suma 12 nuevos tractores para desbroces
Operativo antiincendios
Se desplegarán 12 nuevos tractores para el control de franjas en las mancomunidades de O Ribeiro, Terras de Celanova, Carballiño y Verín.
Xunta de Galicia y Diputación de Ourense hicieron ayer entrega de 12 nuevos tractores con los que las mancomunidades de O Ribeiro, Terras de Celanova, Carballiño y Verín reforzarán sus dispositivos de prevención de incendios al poder acelerar el programa de desbroces.
“É un exemplo das administracións que unen forzas baixo un obxectivo común: fortalecer a resposta ante os lumes”,
La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, agradecía al entre provincial la colaboración mantenida, que “reforzouse cun orzamento de 4,1 millóns de euros, aportados por ambas administracións, para realizar varias actuacións nesta materia”. Por su parte, Luis Menor incidió en que, además de la maquinaria, “creáronse 16 brigadas que estiveron traballando durante seis meses, entre abril e outubro, nas catro mancomunidades ourensás”.
La titular de Medio Rural concluía destacando la importancia de “as administracións unen forzas baixo un obxectivo común: fortalecer a resposta ante os lumes”, y deseando que esa colaboración se amplíe a otras entidades para seguir reforzando el campo frente a la amenaza de los incendios.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
VÍAS DE NEGOCIO
El Campus de Ourense impulsa al alumnado a emprender
Operativo antiincendios
Ourense suma 12 nuevos tractores para desbroces
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
La UVigo ofrece en Ourense 14 talleres abiertos a toda la ciudadanía
Lo último
LA PUNTILLA
Nicolás
CELEBRACIÓN LOCAL
Vilanova, maxia acesa na Festa do Chourizo
TERCERA FEDERACIÓN
Sidi, jugador del CD Barco: “Ahora somos un bloque”