Ourense superó los 70.000 siniestros de tráfico en 2024

La provincia de Ourense registró en 2024 un total de 71.434 siniestros de tráfico, según indican los datos consolidados de la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa), que engloba a más de 200 aseguradoras del sector. Por esos incidentes se pagaron un total de 76,62 millones de euros, lo que supone una media de 1072,26 euros por accidente, una cantidad ligeramente inferior a la media gallega (que ronda los 1117,79 euros), y unos 152 euros por encima de la media nacional, que Unespa sitúa en los 920 euros.

Con los datos más recientes, Ourense sería la provincia gallega que menos incidentes de tráfico ha registrado, pues los 71.434 siniestros ocurridos en suelo ourensano están por debajo de los 74.890 lucenses, y muy lejos de las cifras registradas en A Coruña y Pontevedra, que triplican las cifras ourensanas, y se cuelan en el “top 20” nacional, siendo Pontevedra la provinicia número 14 con más siniestros (207.234), y A Coruña la novena (249.525). El total nacional ascendió en 2024 a los 11.701.215 accidentes, que costaron a las aseguradoras más de 10.000 millones de euros.

La asistencia en carretera fue, con diferencia, la intervención más habitual para las aseguradoras, al concentrar dos de cada cinco atenciones. Le siguieron los daños propios, la responsabilidad civil material y la rotura de lunas. En cuanto a coberturas, solo el seguro de responsabilidad civil alcanzó el 100%.

Los costes más altos por siniestros son aquellos catalogados como “responsabilidad civil corporal”, donde Unespa explica que “absorbe más de un tercio del importe abonado por el seguro de automóvil en concepto de indemnizaciones”, registrando un coste medio por encima de los 7.000 euros. En el extremo contrario está la asistencia en carretera, que supuso en 2024 el 40% de las intervenciones de aseguradoras, y cuyo coste medio no llega a los 150 euros.

Una ciudad segura

El estudio estadístico de Unespa también coloca a Ourense entre las 20 ciudades con menor probabilidad de tener un accidente de tráfico de carácter grave, listado donde también se encuentran Segovia, Zamora, Burgos o Irún, y que encabeza Huesca.

Asimismo, ninguna ciudad gallega se cuenta en 2024 entre las menos seguras, encabezando Melilla y Chiclana de la Frontera (Cádiz) los lugares donde es más probable tener un accidente.