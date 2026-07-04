Ourense se vuelve viral por su encanto: "La gran desconocida de Galicia y una maravilla de ciudad"

Ourense vuelve a demostrar su capacidad para enamorar en las redes sociales. Un vídeo publicado en TikTok que recorre algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad ha logrado hacerse viral, superando las 34.000 visualizaciones y acumulando más de 4.000 interacciones entre los "me gusta2, comentarios y compartidos.

La publicación propone un recorrido por la capital ourensana bajo el título "Una tarde en Ourense, la ciudad de As Burgas". En poco más de un minuto, las imágenes muestran algunos de los escenarios más reconocibles de la ciudad, acompañadas de una invitación a descubrir su patrimonio, sus plazas y sus espacios naturales.

#galicia #galiza #galiciacalidade ♬ sonido original - Yamil Doval @yamildoval Unha tarde en Ourense, a cidade das Burgas ♨️ 🏘️ Percorre o casco histórico, un labirinto de rúas empedradas e prazas con encanto coma a praza de Santa Eufemia e a súa igrexa barroca, a praza do Ferro coa súa fermosa fonte, ou a praciña da Madalena e o seu cruceiro. ⛪️ Visita a Catedral de San Martiño, unha xoia do románico galego, e non perdas o seu espectacular Pórtico do Paraíso. 🏛️ Descubre a praza Maior, que destaca por estar rodeada de edificios con soportais e por ser a única praza maior de Galicia que está en desnivel. 💦 Achégate ás Burgas, o símbolo da cidade, onde a auga mineromedicinal brota de forma natural a máis de 60°C. 🌉 Cruza a Ponte Vella sobre o río Miño, unha das imaxes máis emblemáticas da cidade e un excelente miradoiro para ver a contorna do río Miño e as outras pontes que o cruzan, coma a do Milenio. ♨️ Se che apetece un baño termal, reláxate nas termas da Chavasqueira, a un paso do centro da cidade, ou nas de Outariz. #ourense

El vídeo comienza adentrándose en el casco histórico, descrito como un "laberinto de calles empedradas y plazas encantadoras", para detenerse después en algunos de sus rincones más representativos, como la Praza do Ferro, con su característica fuente, o la Praza da Madalena, presidida por su histórico crucero.

El recorrido continúa por la Catedral de San Martiño, definida como una de las joyas del románico gallego y donde se destaca el Pórtico del Paraíso, antes de llegar a la Praza Maior, recordando una de sus singularidades: ser la única plaza mayor de Galicia con una marcada pendiente.

Como no podía ser de otra manera, el vídeo reserva un lugar destacado para As Burgas, símbolo de la ciudad, donde" el agua mineral y medicinal brota naturalmente a más de 60 grados". También aparecen el Ponte Vella, que describe como "una de las imágenes más emblemáticas de la ciudad y un excelente mirador" hacia otros puentes de la ciudad, como el Millenium.

La propuesta concluye con una invitación a disfrutar de otro de los grandes atractivos turísticos de la capital: sus termas. En concreto, recomienda relajarse en los baños de A Chavasqueira o Outariz, dos de los espacios termales más visitados tanto por vecinos como por turistas.

Una cascada de elogios a la ciudad

Más allá de las cifras alcanzadas, uno de los aspectos más llamativos del vídeo es la reacción de los usuarios. Decenas de comentarios destacan la imagen que ofrece de la ciudad y agradecen que se dé visibilidad a un destino que muchos consideran infravalorado.

Entre los mensajes pueden leerse frases como "Mucho más bonita mi ciudad desde tu objetivo", "Bonitos recuerdos de días increíbles en esa ciudad" o "Un pedacito de mi corazón se quedó ahí". Otros usuarios la definen como "la gran desconocida de Galicia y una maravilla de ciudad", mientras que algunos vecinos reivindican el orgullo de vivir en ella con comentarios como "Tener la suerte de vivir en Ourense es pura magia" o "Ciudad con mucho encanto y buena gente".

No es la primera vez que un contenido difundido en redes sociales contribuye a proyectar la imagen de Ourense más allá de Galicia. En esta ocasión, un sencillo recorrido visual por sus calles, monumentos y espacios termales ha vuelto a despertar el interés de miles de usuarios, convirtiendo a la ciudad en protagonista de una nueva publicación viral.