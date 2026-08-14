El pabellón de Barbadás duplicará su capacidad

Las obras de ampliación del polideportivo municipal de Barbadás avanzan con el objetivo dar respuesta a la creciente demanda vecinal y modernizar las instalaciones para ofrecer un mejor servicio a los usuarios. El proyecto, que supone una inversión global de 1,2 millones de euros, es fruto de la colaboración interinstitucional y cuenta con la financiación conjunta de la Xunta de Galicia, la Diputación de Ourense y el propio Concello. Está previsto que el proyecto se complete en el plazo de tres meses.

La reforma se estructurará en dos fases. En primer lugar, se mejorará la accesibilidad del recinto mediante la instalación de un ascensor que comunicará ambas plantas. Posteriormente, se acometerá la construcción de una nueva planta, aprovechando la azotea actual, lo que permitirá dotar al edificio de un gran gimnasio de 263 metros cuadrados, una amplia sala polivalente y nuevos vestuarios equipados. Además, se implementarán diversas medidas de eficiencia energética, como paneles solares y bombas de calor, que reducirán el consumo del edificio en más de un 30 %.

El alcalde del municipio, Xosé Carlos Valcárcel, subrayó que esta ampliación era una necesidad urgente para unas instalaciones que ya prestan servicio a más de mil usuarios. Sobre el gran incremento de espacio que supondrá la obra, el regidor detalló que “practicamente duplícase, a amplitude que vai a ter o ximnasio é máis do duplo, co cal a demanda que hai agora mesmo vaise a multiplicar”.

Durante la visita oficial a las obras, realizada ayer, el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, destacó la vital importancia de respaldar económicamente este tipo de infraestructuras locales. “O noso obxectivo para este ano e para os anos seguintes é seguir ao lado dos concellos, sobre todo dos máis pequenos, intentando ter axudas para que poidan ir mellorando as instalacións deportivas”, aseguró.