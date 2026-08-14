Perdoado e perdoando

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“Entón, chamándoo o seu señor, díxolle: “Servo malvado, perdoeiche toda aquela débeda porque me suplicaches. Non deberías ti tamén tereste compadecido do teu conservo, así como eu tiven compaixón de ti?”
(Mateo 18:32-33 )
Un estudo global realizado pola plataforma “Trustpilot” revelou que aproximadamente entre sete e oito persoas de cada dez, admiten albergar algún tipo de rancor ou resentimento persistente.
Segundo o mesmo estudo, o tempo media no que as persoas o manteñen é duns cinco anos, aínda que un quince por cento dos enquisados admitiu levar ao lombo un rancor durante once anos ou máis. Entre os motivos máis destacados, aparecen ser acusados de algo que non fixeron, infidelidades ou rupturas de parella, traizóns verbais ou conductuais de alguén en quen confiaban, e sufrir burlas, acosos, estafas ou inxustizas en ambientes académicos, laborais e amigables.
Se analizamos a cantidade de veces que incumprimos as normas morais do Deus Santo que por amor a cada persoa sacrificouse na cruz e resucitou, só nos cabe perdoar de corazón aos que nos ofenderon.
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