El partido solidario contra la ELA ya tiene a la venta sus entradas

Las entradas para el partido solidario contra la ELA que enfrentará el miércoles que viene a la UD Ourense con una selección de jugadores de la provincia ya están a la venta. Cuestan cinco euros y pueden adquirirse en las oficinas de O Couto. Los beneficios serán para la Asociación Ourensana de Esclerosis Múltiple, Párkinson y Enfermedades Raras (Aodemper). La organización ha habilitado también una fila 0 para quienes no puedan asistir o quieran colaborar con la causa.

Detrás de la iniciativa está Álvaro Selas, un exfutbolista ourensano que padece ELA y que empezó a darle forma en una etapa en la que buscaba mantenerse activo. Lo que nació casi como una manera de ocupar el tiempo terminó creciendo hasta reunir al fútbol provincial para visibilizar la enfermedad y recaudar fondos.

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Selas ultima en estos momentos un combinado que pretende representar “el norte, el sur, el este y el oeste” de Ourense, con jugadores tanto de clubes grandes como de modestos. La convocatoria se conocerá la semana que viene, una vez termine la jornada y puedan descartarse lesiones o molestias. Javi Rey dirigirá la selección.

La respuesta ha superado las expectativas. “Nadie ha puesto ninguna traba”, destaca Selas sobre clubes, entrenadores y administraciones. “Todo el mundo está preguntando”, añade.