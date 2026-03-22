La pasión por la Semana Santa hecha miniatura en Ourense

El artesano cordobés Paco Mayorgas vive en Ourense hace 42 años. Lo trajo hasta aquí el amor; y ese vínculo, multiplicado en hijos y nietos, lo mantiene dulcemente atado a la ciudad de As Burgas. Trabajó hasta su jubilación en el sector de venta de electrodomésticos, pero tiene, como cada uno de nosotros, una afición que va en paralelo con el trabajo: el montaje y decoración de los llamados “pasos” o tronos andaluces.

Se trata de imágenes volumétricas que representan escenas de la Pasión de Cristo, y que exhibe regularmente durante la celebración de la Semana Santa. Son para él la expresión de la fe y la tradición. Entre las 22 piezas que conserva se encuentra “Cristo ante Pilatos”, la “Virgen de la Estrella”, la “Entrada de Jesús en Jerusalén”, “Cristo en el Calvario”, y la “Virgen del Mayor Dolor”, entre otras de gran fuerza sugestiva.

El artesano cordobés con una de las piezas. | Miguel Ángel

Los orígenes

Paco Mayorgas nació en Cabra, en 1948, en el seno de una familia devota del catolicismo. Si se tiene en cuenta la intensidad con que suele vivirse la Semana Santa en Andalucía, podremos hacernos una idea de la honda impregnación religiosa de este sentimiento en un niño que desde su más tierna infancia se sintió atraído por el misterio y la belleza de las grandes procesiones.

“Desempolvar estos recuerdos destapa muchos sentimientos en mí, que ahora me veo otra vez niño de la mano de mi padre, acudiendo fascinado a las festividades de Semana Santa en Cabra, mi pueblo natal. Y aunque hace tan solo diez años que estoy dedicado a montar los “pasos” con las figuras del Martirio, todo comenzó con mis vivencias del mundo cofrade haciendo de costalero, de portaestandartes, llevando faroles y cirios, en fin, viviendo la ocasión con el fervor de un auténtico creyente. Con todo esto por dentro, un buen día surgió en mí esta pasión de un modo incontrolable, y me puse hacer vírgenes y cristos de manera completamente autodidacta, con el amor y la curiosidad como única escuela”.

Significado y proceso

Las miniaturas procesionales de Paco Mayorgas se inscriben puramente en el código del barroco español, en un ejercicio donde la fe y la intuición guían la técnica. Molduras, dorados, terciopelos y candelabros de guardia dan forma y sentido a cada “trono”, cuyo fin es la reflexión moral sobre las motivaciones de nuestros actos.

Paso ilustrando el momento de que Cristo es sentenciado. | Miguel Ángel

Paco Mayorgas nos revela las claves de su proceso creativo: “Excepto las figuras, que son prefabricadas, todo el resto de materiales es reciclado, por ejemplo, la candelería está hecha con cables de la luz. Las maderas de los tronos son tablillas de cajas de cereza. Y así voy dándole forma a todo con un cúter, una sierra de marquetería y un taladro vertical. El trabajo más delicado es el que tiene que ver con las túnicas de vírgenes y nazarenos, elaboradas por mí a mano, a base de terciopelo generalmente. Luego viene el momento de pintar las figuras de marmolina que compro en blanco. Los colores les dan realidad y vida. Mientras preparo un trono yo estoy en otro mundo; es mi humilde manera de saludar la Semana Santa, de revivir el legado de mis mayores”.