La Semana Santa necesita nuevos brazos en la ciudad de Ourense

La diócesis de Ourense ha vuelto a optar por la unidad a la hora de presentar los actos y devociones de la Semana Santa ourensana, que comenzarán el miércoles, 25 de marzo con la lectura del pregón en la iglesia de Santa Eufemia, y se desarrollarán hasta el 5 de abril, cuando el Desplante en las escaleras de Santa María Nai despida las devociones de la semana grande para el catolicismo.

La programación fue presentada por el vicario de Laicos, Francisco López, y el obispo de Ourense, Leonardlo Lemos, quien subrayó el valor del trabajo conjunto para sostener estas celebraciones, destacando el reciente reconocimiento de la Semana Santa de O Carballiño como fiesta de interés turístico, hecho ha incrementado la inscripción de cofrades en la localidad. Será precisamente el cofrade mayor carballinés, Rafael Melero, quien lea el pregón el miércoles 25.

A Semana Santa é un proxecto de todos. Todos estamos implicados, na medida das nosas posibilidades e das nosas competencias"

Participación dispar

El obispo valoró el esfuerzo organizativo de las parroquias rurales, donde la participación de los pueblos alcanza a la práctica totalidad de los feligreses locales. A este grupo se suman los visitantes vacacionales.

Esta afluencia de personas garantiza la salida de las procesiones en estas zonas, por lo que Lemos agradeció la labor de las autoridades, de los sacerdotes y de las cofradías. Resumió esta idea de comunidad recordando que “a Semana Santa é un proxecto de todos. Todos estamos implicados, na medida das nosas posibilidades e das nosas competencias. E insto nótase en que hai unha forte colaboración entre autoridades, membros das cofradías e irmandades, todo iso dirixido polos nosos cregos”.

Al mismo tiempo, el obispo lamentaba que esa participación no sea igual en la ciudad, donde a veces “temos dificultades en algún momento para sacar algún paso de Semana Santa”, esperando que el resurgir de la fe que vienen observando en las parroquias pueda servir este año como estímulo para completar los recorridos. “Convidámoslles a fortalecer eses lazos de fraternidade que nos unen e a vivir esta Semana Santa podemos dicir con espírito de comuñón”, indicaba Francisco López.