Pataca de Galicia califica de éxito su campaña publicitaria en Ourense

La Delegación Territorial de la Xunta de Galicia en Ourense acogió este martes la presentación de los resultados de la campaña nacional de promoción que la Indicación Xeográfica Protegida (IXP) Pataca de Galicia desarrolló entre diciembre de 2025 y abril de 2026, una acción que desde la institución califican de “éxito” por su impacto.

José Manuel Gómez Gómez, presidente de la IXP, presentó los datos, acompañado por el director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), Martín Alemparte, y el delegado territorial de la Xunta, Manuel Pardo. Así, explicó que la campaña tuvo por objetivo incrementar la visibilidad de la Pataca de Galicia certificada, fomentando la decisión de compra del consumidor final al destacar la calidad, el origen y las garantías que ofrece el sello.

Impacto en cifras

La institución mide el impacto de la campaña en diferentes cifras. Fueron cerca de un millón de visualizaciones las que alcanzaron los contenidos difundidos a través de redes sociales, cerca de 18.000 accesos a la plataforma de participación y registrándose finalmente 245 válidas procedentes de todo el Estado para el sorteo final de tres experiencias turísticas en la Ribeira Sacra. En concreto, un 56,8% fueron recibidas desde Galicia, mientras que el 43,2% restante desde fuera. Así, en el territorio gallego, la provincia con mayor participación fue A Coruña (31,9%), seguida por Ourense (12,2%) y Pontevedra (7%). Las grandes urbes suponen cerca del 20% de las participaciones, representando Madrid el 14,1% y Barcelona el 7,5%.

“El objetivo de esta campaña era acercar la Pataca de Galicia certificada a los consumidores y recordarles que detrás de cada etiqueta hay un producto sometido a controles, con origen garantizado y unas características que lo diferencian claramente”, señaló Gómez, apuntando que “los resultados obtenidos nos animan a seguir trabajando en esta línea”. Avanzó que la promoción continuará en la siguiente campaña, sumando acciones para reforzar la presencia en los puntos de venta.

Por su parte, el director de Agacal, Martín Alemparte, valoró muy positivamente los resultados obtenidos y destacó la capacidad de la campaña para dar visibilidad a nivel nacional a uno de los productos agroalimentarios más representativos de Galicia. Asimismo, incidió en la necesidad de continuar incrementando la producción certificada para responder a una demanda creciente. El delegado territorial, Manuel Pardo Cid, destacó la “excelente acogida” que continúan teniendo los productos gallegos, subrayando la Pataca de Galicia como uno de los más valorados dentro de la comunidad.

En el acto se celebró el sorteo de las tres experiencias turísticas en la Ribeira Sacra de la promoción.