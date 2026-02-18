Pereiro de Aguiar y Barbadás encabezan el número de casas del área metropolitana

Según el Instituto Galego de Estatística (IGE), la ciudad contaba en 2024 con 66.715 contrucciones bajo la tipificación de “inmobles residenciais”, de las cuales, la mayoría (12.185) oscila entre los 90 y los 105 metros cuadrados. Destacan también más de 1.500 viviendas con un año de construcción desconocido.

Después de la ciudad, Barbadás (4.405) es la siguiente población del área metropolitana, donde 1.295 casas (el 29,34%) tiene 90 m2 o menos. Le siguen Pereiro de Aguiar (2.853) y San Cibrao das Viñas (2.366). Pereiro destaca por tener el mayor número de viviendas de su municipio por encima de los 189m2, sumando 147 edificaciones con estas medidas, mientra que en San Cibrao, la quinta parte de la vivienda (el 22%) oscila entre los 90 y 120 m2.

Si abrimos el marco a la provincia, el IGE cataloga como “viviendas” un total de 255.528 edificios, de los cuales, 215.000 se consideran “en buen estado”. De esos edificios en buen estado, solo 61.746 figuran como construidos entre 2002 y 2011, es decir, tienen 15 años o menos, y suponen el 28,71% del total.

Cerca de 20.000 más se contabilizan en la franja de los 25-35 años, mientras que la mayor parte (44.979) se levantaron entre los años 1971 y 1980. Otras 10.322 construcciones se catalogan como “malas”, y 2.658 edificios están “ruinosos”.