Dos heridos tras la colisión entre un camión y un coche en la A-52 a su paso por Vilardevós

Un coche y un camión colisionaron este lunes, 22 de junio, en el kilómetro 152 de la A-52, a la altura del municipio ourensano de Osoño, en Vilardevós. A consecuencia del impacto, dos personas que viajaban en el turismo necesitaron asistencia sanitaria.

El servicio de emergencias 112 Galicia recibió la alerta a las 9:48 horas a través de la llamada de un testigo. Aunque en un primer momento se informó de que varios implicados se encontraban en el arcén sin lesiones aparentes, finalmente se confirmó que dos de los ocupantes del coche presentaban heridas que requerían atención médica.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron de inmediato una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y patrullas de la Guardia Civil de Tráfico para regular la circulación y asegurar la zona.