Personas sin hogar en Ourense: “Hay noches en que el frío te cala los huesos”

Cuando cae la noche, las mínimas se desploman y la climatología adversa afecta sobremanera a las personas sin hogar. En Ourense, en la actualidad hay cerca de medio centenar de personas que se encuentran en esta situación y se ven obligadas a dormir a la intemperie en las calles de la ciudad por falta de recursos.

Frente al bullicio del Centro Comercial Ponte Vella, la realidad de Diego es muy diferente de la de quienes entran a cambiar sus regalos navideños o aprovechar las recién estrenadas rebajas. A sus 37 años, lleva cuatro viendo pasar la vida desde el suelo. Su hogar es una tienda de campaña, situada frente al párking del centro, que apenas aísla de la escarcha. Pero no está solo.

“Mis perros son mi única estufa y mi familia. Nos damos calor mutuamente, pero hay noches en las que es imposible calentarse, el frío te cala hasta los huesos. Es muy duro”, relata mientras se sube el cuello de la chaqueta.

A unas calles de distancia, en Lamas Carvajal, resiste Carlos, de 50 años. Su caída al vacío comenzó hace poco más de un lustro, cuando una grave lesión en el brazo le incapacitó y, sin poder trabajar, la vida se le desmoronó. Vive de la solidaridad de los viandantes, dependiendo de la caridad para conseguir un plato caliente o un café.

“El frío físico te congela el cuerpo, tienes que buscarte la vida para dormir. Un cajero, un portal abierto o unas galerías si no te pillan; las opciones no son muchas”. A pesar de las dificultades, no pierde la esperanza, aunque cree que revertir su situación es prácticamente imposible.

“Cuando el mundo te da la espalda, no hay otra opción que no sea la calle”.