Ourense, la provincia gallega con mayor pobreza energética

Cuando el frío aprieta, más de 39.000 hogares ourensanos, casi una tercera parte del total, no pueden permitirse mantener estos días una temperatura adecuada, según los datos del INE. Esta estadística, que hace referencia a las instalaciones y equipamiento de las viviendas, señala las diferentes caras que tiene la pobreza energética en la provincia.

Por un lado, 10.000 hogares no cuentan ni siquiera con sistema de calefacción instalado, ni un mero radiador portátil. Otros 14.400 no tienen calefacción, pero sí disponen de sistemas alternativos como estufas, braseros o radiadores eléctricos. Los otros más de 100.000 hogares cuentan con distintos sistemas de calefacción instalados, pero 15.000 de ellos no pueden permitirse utilizarlos, al no disponer de los recursos económicos suficientes para afrontar el pago de las facturas.

El escudo contra esta pobreza energética sigue expandiéndose en Ourense. Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, a octubre de 2025, la provincia ha roto por primera vez el techo de los 15.000 beneficiarios del Bono Social Eléctrico. En concreto, 15.051 hogares reciben ya este descuento, una cifra histórica que refleja la dificultad de muchas familias para afrontar el coste de la energía tras la crisis inflacionaria.

La evolución ha sido vertiginosa en los últimos dos años. En enero de 2023, el sistema contaba con 12.559 beneficiarios, por lo que se han incorporado 2.492 nuevas familias. Este incremento del 19,8% evidencia que la bolsa de necesidad, lejos de reducirse con la estabilización de los mercados, se ha cronificado en la provincia.

Lo más alarmante es la precariedad del perfil de los solicitantes. El desglose revela que la mayoría, 8.297 familias (55%), son ya “vulnerables severos”. Este colectivo, con derecho a mayores descuentos por su renta extremadamente baja, supera con creces a los 6.677 “vulnerables” estándar. En una situación aún más crítica se encuentran 77 hogares en riesgo de exclusión social, protegidos legalmente frente a cualquier corte de suministro.

El criterio de renta sigue siendo el principal filtro, aglutinando 12.635 concesiones. Le siguen las familias numerosas (1.333 hogares) y los pensionistas con cuantías mínimas (909). Destaca también el crecimiento de beneficiarios por Ingreso Mínimo Vital (IMV) que, aunque aún son cifras modestas (174 casos), se han multiplicado por cuatro respecto a 2023.

Aunque A Coruña y Pontevedra suman más expedientes en términos absolutos, el análisis relativo sitúa a Ourense como la provincia con mayor incidencia de pobreza energética. Cruzando los datos con el último censo, lidera la tabla gallega con casi un 5% de sus hogares (4,93% de la población) acogidos al bono social, muy por encima de la media autonómica.