El frío deja 17 muertes este invierno en Ourense, tercer peor registro

El invierno apenas ha arrancado, pero ya deja tras de sí un balance preocupante. Ourense registra 17 muertes atribuibles al frío entre el 1 de diciembre y el 10 de enero, según las estimaciones del sistema MoMo del Instituto de Salud Carlos III. El dato sitúa a este periodo invernal como el tercero con un comienzo más mortal desde que existen registros.

El inicio de año ha sido especialmente funesto. De las 117 defunciones registradas en la provincia durante la primera semana del año, 10 fueron atribuibles directamente a las bajas temperaturas. Esto supone que casi el 10% de la mortalidad se debe al frío, una tasa inusualmente alta.

Según el cruce de datos con los registros meteorológicos de MeteoGalicia, la temperatura media de esa primera semana en la ciudad fue de apenas 8 ºC, con mínimos de hasta -8,7 grados en zonas de montaña. Las nieblas persistentes impidieron que la superficie se calentara durante el día, sometiendo a la población —especialmente a los mayores de 80 años— a un estrés térmico continuo, sin las habituales treguas diurnas. En este tipo de situaciones, el cuerpo no recupera calor al mediodía, lo que agrava patologías cardiovasculares y respiratorias.

Con los datos en la mano, este invierno se posiciona ya como el tercero con peor comienzo de la última década. Los 17 decesos actuales confirman una tendencia negativa tras el mal dato del año pasado (18 muertes) y el récord negativo del invierno 2014/15 (20 muertes).

La estadística arroja un dato contundente sobre la severidad de estas semanas: en apenas 40 días, el frío ya se ha cobrado más vidas (17) que en toda la campaña invernal de 2023/24 (10 fallecidos), o que en los inviernos de 2015 y 2019, donde el contador se quedó a cero.

El análisis revela una paradoja inquietante: los inviernos con más muertes totales no siempre son los que empiezan con más frío. El gran “invierno negro” de 2022/23, que acabó con el récord histórico de 78 muertos, tuvo un inicio engañosamente tranquilo (solo 5 muertos a 8 de enero) y fue climatológicamente “cálido”. Aquel año, la mortalidad se disparó más tarde por la explosión de virus respiratorios.

Este 2026 presenta un escenario diferente y peligroso: al pico estacional de la gripe se suma un frío físico, real y sostenido, provocado por la niebla. Las autoridades sanitarias advierten de que este cóctel meteorológico y vírico exige extremar la precaución con los enfermos crónicos.

En 2023, Sanidad activó su plan nacional preventivo contra el frío, determinando para cada provincia la temperatura umbral a partir de la cual se empiezan a detectar efectos medibles en la salud. En Ourense, ese límite está por debajo de 1,5 ºC. Según detalla el plan, cada grado que baja el termómetro por debajo de ese umbral dispara el riesgo de muerte por frío extremo entre un 9,1% y un 13,8%.

Lo más inquietante es lo que queda por delante. El sistema MoMo extiende la temporada invernal desde el 1 de diciembre hasta el 31 de marzo, por lo que el balance actual de 17 muertes es solo provisional. Con enero, febrero y marzo todavía por transcurrir, esta cifra representa una fotografía parcial de un invierno al que le faltan tres meses de recorrido.

Arranca otra semana dominada por la inestabilidad, con avisos activos La provincia de Ourense vive este lunes y martes, 12 y 13 de enero, dos nuevas jornadas marcadas por las precipitaciones y el viento, aunque con temperaturas normales o incluso altas para esta época del año. Según MeteoGalicia, habrá este lunes dos avisos amarillos en la provincia. El primero, por vientos superiores a 80 km/h, en la alta montaña ourensana, estará activo desde las nueve de la mañana del lunes y hasta martes. El otro aviso amarillo, en este caso, por lluvias intensas, estará activo desde las 21,00 horas del lunes y hasta martes en la zona noroeste de la provincia -comarcas de Carballiño, O Ribeiro y Ourense-, por acumulados de más de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Un frente muy activo llega a Galicia, dejando más lluvias en la zona atlántica, pero ya a última hora, generará acumulados importantes también en Ourense, que se prolongarán hasta la tarde del martes.

122 muertes en 2025

Si bien el inicio de 2026 está marcado por las bajas temperaturas, el balance global del año recién cerrado deja un titular opuesto: el calor se ha convertido en el mayor enemigo. 2025 finalizó con un saldo total de 122 muertes por causas térmicas en la provincia, pero las altas temperaturas resultaron ser mucho más letales que el frío.

El verano fue devastador, acumulando 76 fallecimientos —el 62% del total anual— frente a los 46 decesos atribuibles a las bajas temperaturas en todo el año natural. En este escenario, agosto se posicionó como el mes más trágico con 42 muertos, seguido de julio, con 24.