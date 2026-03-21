UN MILLAR DE CASAS
El PIA de O Vinteún echará a andar antes del cierre de año
UN MILLAR DE CASAS
La Conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, presentó en Ourense el proyecto definitivo de urbanización para O Vinteún después de su aprobación inicial esta semana en el Consello de la Xunta y su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Esta actuación, catalogada como Proyecto de Interés Autonómico (PIA), pretende urbanizar 167.000 metros cuadrados de terreno situados entre las carreteras Nacional 525 y Nacional 544, obteniendo como resultado más de un millar de casas y un nuevo espacio verde.
El diseño urbanístico apuesta, según explicó el presonal técnico, por una tipología de edificación abierta para garantizar que todas las estancias sean exteriores. El reparto de las 1.435 viviendas proyectadas queda repartido finalmente en un 80% (1.154 inmuebles) para viviendas protegidas, mientras que el 19,5% restante se destinará a vivienda libre, además de dotar las plantas a ras de suelo como bajos comerciales.
A inversión estimada só na urbanización é de 13,5 millóns de euros que serán aportados pola Xunta de Galicia con carácter íntegro"
De toda la intervención, 37.000 m2 se reservan para parcelas edificables. El resto se distribuirá en 45.000 m2 de espacios libres, 21.000 para equipamientos públicos y otros 30.000 destinados al sistema viario, que girará en torno a la integración del camino de Santiago en la trama urbana. Asimismo, el arroyo Cudeiro será el núcleo de una zona verde de 35.000 m2.
La administración autonómica maneja 15 días para el periodo de alegaciones tras la publicación en el DOG hasta la aprobación definitiva con la intención de empezar a finales de año. Para agilizar el proceso, se permitirá simultanear las tareas de urbanización con las de edificación.
En cuanto a las cifras, la Xunta de Galicia maneja un presupuesto de 13,5 millones de euros para la urbanización, mientras que todo el conjunto superaría los 250 millones. Martínez Allegue destacó que “a inversión estimada só na urbanización é de 13,5 millóns de euros que serán aportados pola Xunta de Galicia con carácter íntegro”, al tiempo que animaba a la inversión privada para construir más.
Estamos a traballar a reo con non só construíndo vivendas de promoción pública, senón tamén incentivando para que promotores e cooperativistas constrúan"
Martínez Allegue reiteró durante su comparecencia la necesidad de que se libere suelo para poder seguir proporcionando vivienda nueva a través de los programas ya en marcha. Según recordó la conselleira, “en Ourense estamos a construír un edificio de catro bloques, 64 vivendas na zona de Cambedo da Raia, por certo xa moi avanzado. Se todo segue así, seguramente remataremos xa o edificio este mesmo ano, estas 64 vivendas”.
También indicó la conselleira que “estamos a traballar a reo con non só construíndo vivendas de promoción pública, senón tamén incentivando para que promotores e cooperativistas constrúan”, en relación al Pacto de Vivenda.
Otro asunto que abordó la titular de Vivenda e Infraestructuras fue el necesario convenio con el Concello de Ourense para la redacción definitiva del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Ourense.
Durante la celebración de las juntas de área de esta semana, la administración Jácome indicaba que era necesario firmar un convenio con la Consellería de Vivenda para avanzar en las correcciones que deben hacerse. Martínez Allegue indicaba al respecto que “coa cidade de Ourense e con todas as cidades estamos a tramitar convenios que permitan subvencionar ou sufragar a maior parte dos custos dos redactores dos proxectos”, garantizando la colaboración de su oficina con el plan.
UN MILLAR DE CASAS
El PIA de O Vinteún echará a andar antes del cierre de año
