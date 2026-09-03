Piden 3 años al acusado de causar la muerte de una mujer por conducir ebrio en Ourense

Fiscalía ha solicitado la pena de tres años de prisión y la privación del derecho a conducir vehículos de motor y ciclomotores durante cuatro años para un conductor acusado de un delito de homicidio por imprudencia tras colisionar contra otro coche estando ebrio y causar la muerte a la ocupante en Ourense.

Las partes personadas no han alcanzado conformidad en la audiencia preliminar celebrada este jueves en la Plaza número 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Ourense, fijando la fecha de celebración del juicio para el próximo mes de diciembre.

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Según se recoge en el escrito fiscal, sobre las 8.00 horas del 28 de julio de 2023, el inculpado se encontraba circulando por la carretera OU-536 (Ourense - Pobra de Trives) cuando, en el punto kilométrico 21,200, invadió el carril contrario en una curva al hallarse "bajo el influjo del consumo de bebidas alcohólicas".

El hombre colisionó frontalmente contra un vehículo que circulaba correctamente por el carril contrario, provocando en su conductora —que rondaba los 65 años de edad— un traumatismo múltiple que acabó causando su fallecimiento.

Agentes de la Guardia Civil personados en el lugar advirtieron que el acusado presentaba evidentes síntomas de hallarse bajo los efectos del alcohol. Tras realizar las pertinentes pruebas de detección entre las 10.00 y las 11.00 horas, arrojó un resultado de entre 0,30 y 0,39 miligramos por litro, estimándose que en el momento del choque presentaba una tasa de al menos 0,476 miligramos por litro de alcohol en aire espirado.

Por estos hechos, la acusación particular solicita por su parte una pena de cuatro años de prisión.