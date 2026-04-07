Un pinchazo simple pero crucial: AURIA sale a las calles de Ourense para concienciar sobre salud

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud, que se celebra este 7 de abril, la Asociación de Diabetes AURIA ha salido a la calle para concienciar a los ourensanos sobre hábitos saludables. A lo largo de la semana, recorrerán distintos puntos de la ciudad para “dar a conocer normas de salud, de alimentación, recomendar ejercicio y otros aspectos relevantes para todo el mundo, no solo para las personas con diabetes”.

La presidenta de la asociación, Paz Gómez del Valle, la enfermera Isabel Quintana y la vocal Isabel Corvillón estuvieron este lunes en la Biblioteca Nós. Los usuarios recibieron algunos consejos a tener en cuenta sobre higiene, sueño o ejercicio físico, entre otros.

Además, todos aquellos que decidieron acercarse pudieron comprobar su nivel de glucosa. La población acostumbra a medirla en ayunas, desde Auria inciden en la utilidad de comprobar los niveles después de comer. “Es muy importante saber cómo está tu glucosa dos horas después de las comidas, saber cómo funciona tu páncreas y saber cómo asimila tu cuerpo los hidratos de carbono”, explica la presidenta.

Apuntan que habitualmente, cuando realizan campañas informativas de este tipo, detectan posibles casos de diabetes. Si un viandante presenta niveles alterados, se le deriva al médico con sus resultados. De forma paralela, la asociación alerta de otros riesgos hallados in situ. “Tenemos una preocupación enorme porque estamos detectando grandes problemas también con la tensión arterial”, apunta Gómez del Valle.

Para quienes ya conviven con la patología, recuerdan la importancia de su servicio de atención integral. Subrayan que “es muy importante que las personas que convivan con una persona con diabetes conozcan los síntomas” y sepan qué hacer ante una hipoglucemia. El mensaje que lanzan, apoyado en ayuda emocional, es muy optimista. Recuerdan que la enfermedad exige cuidados, pero “no nos impide casarnos, tener hijos, saltar y brincar”. Como concluyen sus portavoces, la diabetes “es una amiga más que tenemos, y tenemos que mimarla para que ella nos mime a nosotros”.

El recorrido de las mesas informativas continua hoy, martes 7 de abril, en la Alameda. El miércoles, la iniciativa visitará el campus universitario para captar a la población más joven; el jueves estará en el centro de mayores de la calle concejo, y concluirá el viernes en el Pabellón de los Remedios, de 10,00 a 13,30 horas.