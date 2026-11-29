La Entidad Estatal de Vivienda, Casa 47, ha abierto una nueva convocatoria para acceder a 312 viviendas de alquiler asequible en seis comunidades autónomas, entre ellas Galicia. Del paquete de 113 casas previstas en la comunidad gallega, una estará en la ciudad de Ourense.

Se trata de un inmueble de 72 metros cuadrados, dos habitaciones y dos baños situado en una planta intermedia que se ofrece por 547 euros al mes con derecho a un trastero. Tiene una capacidad de entre una y cuatro personas, y se pide como requisito que la unidad de convivencia disponga de unos ingresos anuales entre 25.246 euros y 43.760.

El contrato de arrendamiento podrá durar hasta 75 años, con un alquiler inicial de 14 años y prórrogas automáticas de siete años siempre que se mantengan la mayor parte de los requisitos exigidos, que incluyen contar con unos salarios conjuntos de los solicitantes que oscilen entre dos y 7,5 veces el índice de referencia para determinar el umbral de ingresos (IPREM).

La vivienda ourensana será asignada mediante un sorteo ante notario, en el que se elegirá al azar un número de solicitud a partir del cual se ordenarán el resto de las peticiones. Si el inmueble se adapta a las necesidades de los beneficiarios, se firmará el contrato de alquiler y se entregarán las llaves.