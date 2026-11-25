El Plan de Lectura 2026 de la Diputación de Ourense alcanza sus últimas semanas de vigencia habiendo tramitado ya 16.988 solicitudes, según los datos de la Agrupación Provincial de Libreros, quienes manejan también de un censo total de 37.868 menores repartidos en los 92 concellos.

El colectivo anima a aprovechar la medida para “fomentar el hábito lector y respaldar al sector”

De esos vales emitidos, las familias ya han canjeado 12.604 en las librerías de la provincia. De cara al cierre del plazo el próximo 18 de diciembre, la Agrupación Provincial de Libreros de Ourense busca movilizar a los 20.880 jóvenes que todavía no han pedido su bono, y a los 4.384 usuarios que disponen de él y siguen pendientes de utilizarlo.

El colectivo anima a aprovechar la medida para “fomentar el hábito lector y respaldar al sector”, indican desde la asociación, quienes recuerdan que los nacidos a partir de 2008 empadronados en cualquier municipio ourensano aún pueden acceder a una ayuda de hasta 20 euros, con IVA incluido, para adquirir un libro. En caso de elegir una obra con un precio superior, el cliente abona la diferencia.

Para ello, los padres o tutores deben indentificarse en el portal web con sus datos y los del menor. A continuación, se recibe un código alfanumérico por correo electrónico o SMS. Finalmente, acude con ese código y su NIF a una librería adherida para completar la compra.