El plan de salud mental de la Xunta prevé 48 profesionales y dos nuevas unidades en Ourense

El nuevo Plan Estratégico de Salud Mental 2026-2030 de la Xunta prevé incorporar 48 profesionales al área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras. El refuerzo forma parte de las 357 incorporaciones anunciadas para el conjunto de Galicia y se acompañará de una inversión de 1,25 millones de euros en obras y equipamiento de nuevos servicios.

Entre las actuaciones previstas destacan dos nuevas unidades especializadas: una destinada a pacientes con depresión refractaria, que no responde adecuadamente a los tratamientos habituales, y otra de hospitalización infantojuvenil. El plan también contempla ampliar la unidad de hospitalización de agudos y mejorar la climatización del Hospital de Piñor.

La estrategia autonómica combina así la creación de nuevos recursos con la mejora de instalaciones existentes. El objetivo, según Sanidade, es reforzar tanto la atención especializada como la comunitaria, facilitando que los pacientes reciban una asistencia más próxima y adaptada a sus necesidades.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, presentó ayer estas actuaciones durante una visita al Hospital de Día de Salud Mental del CHUO. Durante su intervención, situó la atención a estos pacientes entre “os principais retos que temos na sanidade pública galega” y defendió la importancia de mejorar los recursos disponibles para su rehabilitación y recuperación.

El propio Plan Estratégico recoge en su diagnóstico el acusado envejecimiento de Ourense. Según los datos incluidos en el documento, 94.943 de los 294.133 titulares de tarjeta sanitaria del área superan los 64 años, el 32,3%. El texto identifica además el envejecimiento de las zonas rurales del interior de Galicia, especialmente de la provincia, como un factor que incrementa las necesidades asistenciales relacionadas con la depresión, la ansiedad y el deterioro cognitivo.