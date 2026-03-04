La plataforma Dereito ó Tren se concentrará en Ourense

La plataforma “Dereito ó Tren” ha convocado una manifestación en Ourense el próximo 25 de marzo para continuar presionando al Gobierno central ante la supresión de frecuencias de alta velocidad con parada en A Gudiña. La concentración partirá desde la subdelegación del Gobierno bajo el lema “por un tren útil”.

El recorte de servicios hace incompatible el uso de este medio a los más de 150.000 ciudadanos que no pueden desplazarse en tiempo al trabajo, a la universidad, a un centro hospitalario provincial o a una conexión aérea"

Explican los convocantes que la decisión de reducir los viajes con parada en A Gudiña desde junio del año pasado “hace incompatible el uso de este medio a los más de 150.000 ciudadanos que no pueden desplazarse en tiempo al trabajo, a la universidad, a un centro hospitalario provincial o a una conexión aérea”, englobando tanto a los municipios del este ourensano, donde viven más de 72.000 personas, como a los del norte de Portugal (donde se superan los 91.000 vecinos) como danmificados por esta decisión, que sigue sin ser rectificada.

“Nuestra reivindicación es y seguirá siendo que la estación de A Gudiña-Porta de Galicia cuente con horarios útiles adaptados a las necesidades que tiene la población en este territorio, en igualdad de condiciones que tienen otros territorios y estaciones de origen”, recuerdan los convocantes, que exigen “horarios útiles, que deben permitir incorporarse a trabajar o acudir a los centros sanitarios y administrativos a primera hora de la mañana y regresar a última hora de la tarde”.

De los 22 convoyes que pasan a diario por la estación de Porta de Galicia, tan solo seis realizan parada.

