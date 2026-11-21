Los inmigrantes se erigen como el gran sostén del mercado laboral de la provincia. El número de afiliados extranjeros no deja de crecer cada año a saltos más grandes, mientras que los adheridos a la Seguridad Social nacionales se mantienen estables. Antes de la pandemia apenas superaban los 5.000 (con un peso sobre el total de poco más de un 5%) y ahora, seis años después, ya rebasan las 12.500 afiliaciones, representando un 11,23%.

Del inicio del 2026 a la actualidad, el crecimiento es de récord: un auge de casi 2.500 personas afiliadas en tan solo 10 meses, creciendo en dos puntos el porcentaje de representatividad. Se trata, con diferencia, del periodo de mayor crecimiento, condicionado claramente por el proceso de regularización extraordinaria. Tan solo de septiembre a octubre el aumento fue de 317 personas.

Evolución de los afiliados extranjeros en Ourense

Esta innegable ayuda de los extranjeros consiguió un hito que hace años parecía lejano, como es volver a rebasar los 110.000 afiliados totales en la provincia. En julio de este año se alcanzaron los 110.572 (600 más que en el mes anterior) y con los últimos datos del mes de octubre ya hay 111.330. Se trata así de la primera vez que se supera la barrera de los 110.000 desde noviembre del 2008. La cifra llegó a estar en apenas 96.000 en el año 2014, por lo que se trata de una remontada evidente.

Por sectores, el más dependiente de los extranjeros, es el de la hostelería. Más de 2.100 de los afiliados de un total de 8.264 son inmigrantes, un 25,4%. Otros sectores con gran representatividad son el transporte y almacenamiento (16,3%), las actividades administrativas y auxiliares (15,6%) o la construcción, con más de 1.300 trabajadores que suponen el 15% del total. La industria también es un ámbito en el que los extranjeros tienen cada vez más cabida. En actividades manufactureras hay cerca de 1.800 trabajadores extranjeros en Ourense, que suponen el 13,4% del total. En cuanto a las industrias extractivas, el porcentaje es todavía mayor, con un 13,8% de representatividad.