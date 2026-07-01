Polémica por el cierre estival de la oficina municipal en A Ponte

El Concello de Ourense anunció el cierre de su Oficina de Registro General en el barrio de A Ponte desde el lunes 6 de julio hasta el 31 de agosto. De esta forma, los vecinos del barrio tendrán que desplazarse hasta la oficina de la calle Barreira, al lado de la Praza Maior, para realizar trámites de registro y padrón.

Desde el Partido Popular de Ourense denuncian que se trata de un “novo recorte dos servizos de proximidade”. “Non son os cidadáns quen deben pagar as consecuencias da falta de planificación do Concello”, lamentó la concelleira Noelia Pérez, quien incidió en las dificultades que esta medida supondrá para las personas mayores o con problemas de movilidad.

Los populares recuerdan además que la oficina central ya soporta habitualmente una elevada carga de trabajo, con largas colas, por lo que esta decisión no hará más que empeorar la atención a los ciudadanos.