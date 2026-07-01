Polémica por el cierre estival de la oficina municipal en A Ponte

CASI DOS MESES

El PP critica el cierre temporal de la oficina de A Ponte y advierte de un empeoramiento del servicio por el traslado de trámites a la sede de la Praza Maior

El registro municipal de Ourense.
El registro municipal de Ourense. | Óscar Pinal

El Concello de Ourense anunció el cierre de su Oficina de Registro General en el barrio de A Ponte desde el lunes 6 de julio hasta el 31 de agosto. De esta forma, los vecinos del barrio tendrán que desplazarse hasta la oficina de la calle Barreira, al lado de la Praza Maior, para realizar trámites de registro y padrón.

Desde el Partido Popular de Ourense denuncian que se trata de un “novo recorte dos servizos de proximidade”. “Non son os cidadáns quen deben pagar as consecuencias da falta de planificación do Concello”, lamentó la concelleira Noelia Pérez, quien incidió en las dificultades que esta medida supondrá para las personas mayores o con problemas de movilidad.

Los populares recuerdan además que la oficina central ya soporta habitualmente una elevada carga de trabajo, con largas colas, por lo que esta decisión no hará más que empeorar la atención a los ciudadanos.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats