El polémico San Xoán de As Burgas se encuentra “en trámite”

La incención de celebra un “tardeo” la noche de San Xoán en los jardines de As Burgas, Bien de Interés Cultural (BIC) que se encuentra cerrado en estos momentos, ha pasado de ser un evento que se lleva preparando unos meses, y que contaba con el visto bueno de la administración Jácome, a una simple petición entregada en la concellería de Comercio, y de la que los responsables del gobierno local no tenían constancia, según se reflejó ayer en la celebración de las juntas de área.

De acuerdo con fuentes de la oposción municipal, tanto el responsable de la Administración Xeral, Antonio Fernández, como el edil de Urbanismo, Fran Lorenzo -con quien la organización sostiene haber negociado- negaron tener conocimiento de que fuera a producirse esta celebración; y solo posteriormente Lorenzo habría admitido que se aceptó una petición a través de la Concellería de Comercio “que está en trámite y será evaluada” siguiendo los cauces habituales. El concejal añadió que, probablemente, sería denegada, y que se había cursado el 15 de junio, mismo día en el que arrancó la venta de entradas.

Montar nun BIC iluminación, barras, foodtrucks e espectáculos pirotécnicos é un risco"

Esta postura del gobierno municipal ha levantado nuevas críticas desde la oposición, quien volvía a poner el acento en la desorganización interna. Xose Manuel Puga, edil del BNG, resaltaba que “non é unha petición normal. Falamos dun espazo público que está pechado. Imaxina que queren celebralo na cárcel vella”, a lo que la edil del PP Ana Méndez añadía que “montar nun BIC iluminación, barras, foodtrucks e espectáculos pirotécnicos é un risco”.

Sigue en marcha

Pese a todas las dudas que rodean el evento, la venta de entradas sigue en marcha, y los organizadores (tres pubs y una sala de conciertos de la ciudad) mantienen su intención de llevar a los jardines de As Burgas un millar de personas.

La iniciativa ha levantado críticas de sus compañeros del sector de la hostelería, que se muestran preocupados por la imagen que podría cosechar el ocio nocturno en caso de producirse algún incidente durante las celebraciones.

Al mismo tiempo, la Asociación para a Defensa do Patrimonio Galego (Apatrigal) ha pedido que se hagan públicos “os informes técnicos e aqueolóxicos que autorizan esta actividad, e a planificación que hai para evitar danos ó patrimonio arqueolóxico de Ourense”.