De la autora de “Me gusta la fruta” dedicado al presidente del Gobierno, llegan ahora “las garrapatas”, el insulto que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dedicado a los profesores de todas las etapas educativas que se encuentran en huelga en demanda de mejores condiciones laborales y educativas, más sueldo y menos ratio de alumnos por aula, que demandan que la consejera del ramo les reciba para negociar. Ayuso debiera saber que los insultos a veces se vuelven contra quienes los profieren y acaban identificando a aquellos que los pusieron en danza. Los maestros también la identifican con una garrapata que lleva viviendo de lo público toda su vida.

La presidenta madrileña lleva unos días haciendo horas extras

La presidenta madrileña lleva unos días haciendo horas extras inventando improperios contra todos aquellos a los que considera enemigos, los sindicatos son para ella ‘basura sindical’ y sus militantes vagos, pero contra quienes se ha aplicado a fondo ha sido contra los andaluces, definidos como “gente garrapatera”, siempre la última en empleo y la primera en fracaso y abandono escolar y en corrupción. Los andaluces que se han tenido que defender de las injurias que les han lanzado los independentistas catalanes tienen que lidiar ahora con la presidenta madrileña de la que no se puede decir que tenga un apreciado discurso irónico, sino que se queda en el vituperio, en la grosería.