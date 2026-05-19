¿Sabe usted que es posible llevar en el bolsillo un pedacito de historia del Alto Támega?

¿Sabe usted que la “Peza do mes” del Museo Arqueolóxico Provincial es una placa de cinturón hallada en el Castelo do Lobarzán, en As Chás (Oímbra)? ¿Que esta placa metálica en bronce de origen andalusí corresponde al periodo inicial de la fortaleza, finales del siglo X? ¿Que gracias a este QR es posible descubrirla en 3D desde cualquier dispositivo? ¿Que “llevaremos” en el bolsillo un pedacito de historia del Alto Támega?