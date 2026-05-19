¿Sabe usted que las ratas ya podrán votar en las municipales de Ourense de 2027?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, las ratas pronto serán ciudadanos de pleno derecho de Ourense
¿Sabe usted que una nueva especie recorre la ciudad? ¿Que los ourensanos se están acostumbrando a ver ratas por las calles? ¿Que la que aparece en la imagen paseaba por el barrio de As Lagoas, pero el casco viejo está repleto de estos animales? ¿Que no son precisamente discretas? ¿Que hay quién las ha llegado a confundir con gatos? ¿Que además no se atemorizan ante la presencia de humanos?
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