El Posío reabre sus puertas con más cemento que verde

Un parque con una esencia artificial y con una falta notable de naturaleza, que ha perdido totalmente el alma de la se caracterizaba como uno de los lugares más icónicos de la ciudad. Es lo que ha dejado el Concello de Ourense tras la destructiva remodelación del Jardín del Posío.

Desde el año 1846, este parque botánico se convirtió en la gran referencia verde de la ciudad, por lo que esta obra dilapida no solo un punto de naturaleza clave entre edificios, sino que también un enclave histórico de cerca de 200 años de historia, convirtiéndolo ahora en un parque infantil genérico, pero de mayor dimensión. “Atenta contra o patrimonio vivo que ten a cidade e non cumpre nada do que aconsella nin a Organización Mundial da Saúde, nin a Unión Europea”, señaló Xosé Santos, portavoz de Amigas das Árbores.

Además, se pierde también un refugio climático determinante en el centro de la ciudad, que servía de gran alivio para las olas de calor del verano. Ahora, su efecto será totalmente opuesto, incrementando incluso más la temperatura a base de cemento y falta de sombras.

Para esta destrucción, el Concello invirtió 16 meses -cuatro más de lo anunciado- y 2,8 millones de euros -200 mil más que el presupuesto inicial-, inaugurándolo ayer sin previo aviso, mientras todavía seguían circulando por medio del parque los camiones de la obra.

El Posío, que permanecerá abiero de siete de la mañana a doce de la noche, primará la zona de restauración frente al patrimonio natural, y con esta reforma también se completó una nueva cafetería, que saldrá a licitación próximamente con el objetivo de abrir en un plazo de tres meses.