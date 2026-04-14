ELECCIONES DE 2027
El PP se conjura para conseguir “liderar o cambio” en Ourense
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La presidenta de la gestora local del Partido Popular en Ourense, Ana Méndez, reivindicó este lunes el papel de su formación como alternativa de gobierno en la ciudad, asegurando que el partido está “forte e preparado para liderar o cambio político”. Hizo balance del trabajo de los últimos meses y marcó la hoja de ruta de cara al próximo ciclo electoral.
Méndez destacó la presencia del PP “ao pé do canón”, en contacto directo con vecinos y comerciantes, con el objetivo de conocer los problemas reales de la ciudad. En este sentido, contrapuso su forma de actuar con la de otras formaciones, a las que acusó de improvisar y centrarse en la propaganda.
La dirigente popular defendió que Ourense necesita “un cambio serio, responsable e con planificación”, y aseguró que su partido cuenta con “equipo, proxecto e capacidade de xestión” para asumir ese reto. Con la vista puesta en las elecciones municipales de 2027, insistió en la necesidad de llegar “preparados para gañar e gobernar”.
Asimismo, apeló a reforzar el proyecto político del PP en la ciudad, basado en la cercanía, el trabajo constante y la ambición de construir una alternativa sólida para gobernar la ciudad.
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