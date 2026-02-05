El PP exige suelo para más vivienda protegida en Ourense

El PP de Ourense llevará al pleno del Concello una moción para localizar nuevos posibles enclaves para viviendas

Los populares llaman a buscar más suelo apto. | Miguel Angel

El Partido Popular (PP) de Ourense propondrá en el pleno del próximo 7 de febrero que se proceda a la búsqueda de más suelo donde pueda construirse vivienda protegida.

A vivenda non é un slogan nin unha arma política: é un piar básico da cohesión social, do acceso á autonomía persoal e do dereito a desenvolver un proxecto de vida”, indicaba la edil Sonia Ogando, quien considera que “a limitación para ampliar a vivenda pública en Ourense non reside na falta de investimento autonómico, senón na clamorosa falta de chan público dispoñible, unha competencia que é exclusivamente municipal”.

O alcalde e o seu grupo de goberno demostraron unha vez máis a súa incapacidade para xestionar urbanismo e vivenda pensando no interese xeral"

Con el fin de paliar esa falta de suelo, el PP llevará al pleno del Concello una instancia al gobierno local para “identificar e ceder chan público apto para o desenvolvemento de vivenda protexida mediante convenios coa Xunta de Galicia; e explorar a adquisición de solo se non existe dispoñibilidade suficiente”, indicaba Sonia Ogando.

El grupo municipal también ha criticado las constantes quejas del alcalde por el presunto abandono de la ciudad, que considera “profundamente estéril desde o punto de vista social e deixa ao descuberto a ausencia total de xestión”, en palabras de Ogando, para quien “o alcalde e o seu grupo de goberno demostraron unha vez máis a súa incapacidade para xestionar urbanismo e vivenda pensando no interese xeral”.

