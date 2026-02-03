Vandalizan con carteles la sede del PP en Ourense
ACUSACIONES POR LOS INCENDIOS
El PP ha lamentado "o uso dos espazos privados dun partido político como diana para as reivindicacións e propaganda allea” tras la vandalización con carteles de su sede en Ourense
La sede del Partido Popular (PP) de Ourense, situada en la Avenida de Buenos Aires, amanecía el 2 de febrero con su puerta plagada de carteles donde se muestran a los líderes del partido entre llamas, señalándoles como presuntos responsables de la ola de incendios que asoló la provincia en verano del año pasado.
La formación lo ha considerado un “rexeitable exemplo de incivismo e falta de convivencia democrática”, apuntando al “independentismo galego” como autores de esta vandalización, y acusándoles de generar “un clima de confrontación e conflitividade”.
Os grupos do independentismo galego dan mostras, unha vez máis, de non entender que as sedes dos partidos políticos son espazos que merecen todo o respecto”
Los populares han lamentado que “utilícense os espazos privados dun partido político como diana para as reivindicacións e propaganda allea de formacións e grupos do independentismo galego, que dá mostras unha vez máis de non entender que as sedes dos partidos políticos son espazos que merecen todo o respecto”.
Al mismo tiempo, la formación conservadora afirma que este hecho “non vai distraernos do noso compromiso para seguir traballando pola provincia”, y ya ha retirado los carteles.
