AHORA
Cortado también un carril de la N-525, Km. 190, en Ababides, por los ganaderos

Vandalizan con carteles la sede del PP en Ourense

ACUSACIONES POR LOS INCENDIOS

El PP ha lamentado "o uso dos espazos privados dun partido político como diana para as reivindicacións e propaganda allea” tras la vandalización con carteles de su sede en Ourense

La sede del PP cubierta de carteles.
La sede del PP cubierta de carteles. | Partido Popular

La sede del Partido Popular (PP) de Ourense, situada en la Avenida de Buenos Aires, amanecía el 2 de febrero con su puerta plagada de carteles donde se muestran a los líderes del partido entre llamas, señalándoles como presuntos responsables de la ola de incendios que asoló la provincia en verano del año pasado.

La formación lo ha considerado un “rexeitable exemplo de incivismo e falta de convivencia democrática”, apuntando al “independentismo galego” como autores de esta vandalización, y acusándoles de generar “un clima de confrontación e conflitividade”.

Os grupos do independentismo galego dan mostras, unha vez máis, de non entender que as sedes dos partidos políticos son espazos que merecen todo o respecto”

Los populares han lamentado que “utilícense os espazos privados dun partido político como diana para as reivindicacións e propaganda allea de formacións e grupos do independentismo galego, que dá mostras unha vez máis de non entender que as sedes dos partidos políticos son espazos que merecen todo o respecto”.

Al mismo tiempo, la formación conservadora afirma que este hecho “non vai distraernos do noso compromiso para seguir traballando pola provincia”, y ya ha retirado los carteles.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats