La Casa da Cultura de Xinzo se quedó pequeña para acoger el mitin del PP.

El Partido Popular de Ourense reivindicó este sábado en Xinzo de Limia la estabilidad, la gestión y la colaboración entre administraciones como claves para impulsar un cambio de Gobierno tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El mitin, celebrado en la Casa da Cultura, reunió al presidente provincial, Luis Menor, la cabeza de lista al Congreso, Ana Belén Vázquez, y el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos.

Menor puso como ejemplo de cooperación institucional el plan de modernización del regadío de A Limia, que contempla una inversión próxima a los 50 millones de euros. La actuación cuenta con aportaciones de la comunidad de regantes, la Diputación, la Xunta y el Estado.

Luis Menor: “Os ourensáns non pedimos privilexios. Pedimos o xusto, ser como os demais españois”

El presidente provincial reclamó también más servicios públicos, comunicaciones y financiación para Ourense. “Os ourensáns non pedimos privilexios. Pedimos o xusto, ser como os demais españois”, afirmó.

Por su parte, Ana Vázquez centró su intervención en la política migratoria y defendió un modelo “ordenado”, vinculado al empleo y con mayor control fronterizo.

La candidata reclamó una gestión coordinada desde el Gobierno central y distinguió entre quienes llegan a trabajar y quienes cometen delitos. También abogó por una política que garantice la protección de los servicios públicos y la convivencia.

Por último, López Campos apeló a la experiencia de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta para defender un cambio de rumbo en España y animó a sumar esfuerzos para que el líder popular se convierta en el próximo presidente del Gobierno.