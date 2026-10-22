PRESUPUESTOS DE LA XUNTA
El PP de Ourense reivindica las inversiones de la Xunta
PRESUPUESTOS DE LA XUNTA
El Grupo Municipal del PP en Ourense compareció ayer para valorar los presupuestos autonómicos de 2027, dotados con 399 millones para la ciudad. En una comparecencia conjunta de la candidata a la alcaldía, Ana Méndez, y los concejales Inma Moreiras, Jorge Pumar y Pepe Araújo, los populares centraron el mensaje en consolidar obras en marcha: “Non falamos unicamente de novos anuncios. Falamos tamén de seguir financiando actuacións que xa están en marcha, de garantir a continuidade dos proxectos e de avanzar nos compromisos adquiridos coa cidade”, remarcó Méndez.
Con partidas como 27 millones para el CHUO, la portavoz defendió el calado social del presupuesto: “Detrás destes orzamentos hai actuacións que repercuten directamente na vida dos ourensáns: na atención sanitaria que reciben, nas posibilidades de acceder a unha vivenda, no coidado dos nosos maiores, na educación dos nosos fillos ou nas oportunidades para traballar e emprender”. En vivienda, con 4,9 millones en Cambedo da Raia, los ediles señalaron que “o acceso á vivenda é unha das principais preocupacións de moitas familias, especialmente dos mozos e mozas”.
Sobre el área social, el grupo valoró que “detrás das cifras hai medidas que teñen un impacto directo na vida diaria das persoas”. Méndez concluyó destacando el compromiso de la Xunta: “Ourense necesita investimentos, pero tamén necesita que eses investimentos se traduzan en proxectos e melloras reais para os seus veciños”.
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