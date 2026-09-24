El PP pide aclarar un desfase de 4,3 millones

La portavoz municipal del Partido Popular (PP) en Ourense, Ana Méndez, ha registrado un escrito en el Concello donde exigen al gobierno municipal que aclare ciertas incongruencias obsevadas en la cuenta 413 -donde se registran las facturas que no pudieron cobrarse por falta de crédico o una tramitación incorrecta-, y que producirían un desfase entre los 15,7 millones impagados que los populares dicen que hay, y los 11,45 que la administración Jácome ha intentado desbloquear dos veces, sin éxito.

Queremos saber se houbo incorporacións de crédito, se houbo modificacións, se houbo devolucións, se houbo rectificacións, se houbo exclusións ou calquera outra actuación"

“Queremos saber se houbo incorporacións de crédito, se houbo modificacións, se houbo devolucións, se houbo rectificacións, se houbo exclusións ou calquera outra actuación”, indicaba Méndez, recordando que su partido apoyará “o pagamento a eses provedores, pero primeiro hai que saber realmente canto hai, cal é a razón de que haxa esas débedas”, aseguraba la portavoz popular.

Parte del escrito también exige un calendario de entrada de cada una de las facturas pendientes, que refleje el departamento que la generó, su cuantía y los motivos por los que no se ha abonado. “Tamén qué cobertura contractual había”, proseguía Méndez, “se había un contrato en vigor, prórroga, continuidade, se estaba vencido, se estaba en precario ou se estaban sen contrato”.

La petición del PP llegó después de que se celebrara la comisión de pleno y el gobierno municipal no adelantara que volvería a tratar el fallido expediente.