El PP se prepara para ser “unha alternativa real” en Ourense
Ana Méndez encabezó la primera reunión de la gestora en la ciudad
El Partido Popular (PP) de Ourense quiere empezar a asentarse como “unha alternativa real” frente “os incumprimentos, a falta de planificación e as irregularidades na xestión do goberno municipal, que están a hipotecar o futuro da cidade”, en palabras de la presidenta de la comisión gestora del partido, Ana Morenza.
Este primer encuentro de la gestora sirvió para que la formación fijase posturas ante una serie de problemas que atraviesa Ourense, y definir “o noso proxecto de cidade”, continuaba explicando Méndez, quien lo calificaba como “un proxecto serio, realista e ambicioso, pensado con tempo, con método e con vocación de futuro”, puesto que la finalidad de estos encuentros, según la edil popular es “liderar un cambio serio e responsable. Temos un equipo sólido e a determinación necesaria”, aseguraba.
Moitas persoas están a traballar desde os barrios, desde os distritos e desde os grupos sectoriais para fortalecer o partido e achegalo á realidade da veciñanza"
Al mismo tiempo, la presidenta de la comisión gestora ha querido agradecer “o esforzo constante e leal de moitas persoas que están a traballar desde os barrios, desde os distritos e desde os grupos sectoriais para fortalecer o partido e achegalo á realidade da veciñanza”, recordando que el fin último de su actividad política es "traballar para volver gobernar a cidade”, aseguraba Ana Méndez quien prometía “escoitar á veciñanza, aos colectivos e aos axentes sociais”.
