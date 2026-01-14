Arranquemos el acoso de raíz

Soy Martín, un niño de 12 años, y hoy os voy a hablar de un tema que me preocupa:

El acoso escolar es un problema que sucede cuando alguien es muy inseguro, está teniendo un mal día, etc., y lo paga con alguien que va a su colegio. Hay veces que esto solo es cosa de un día, y luego quien se portó mal con alguien de su colegio, se detiene por el/los motivo/s que sea/n, y ahí es donde no se considera tanto acoso como bullying, el cual sí que puede ser solo un día. Pero si las burlas, insultos, abusos, etc., siguen, entonces eso es tanto acoso como bullying.

En el acoso suelen colaborar (en mi opinión) cuatro tipos de participantes: Acosador/a, acosado/a, colaboradores/as pasivos/as y colaboradores/as activos/as. Los colaboradores/as activos/as son también personas inseguras, que ayudan al acosador/a, y que, a ojos de otros, (y del propio acosador) es como si fueran sus “guardaespaldas”.

Los colaboradores/as pasivos/as son los que observan el acoso, sin intervenir.

En resumen, el acoso es algo horrible, y hay que ponerle freno, así que, si alguna víctima de acoso está leyendo esto, espero que sepa que la única solución es denunciarlo a un adulto las veces que haga falta. Y si eso no funciona, también hay que defenderse (con cuidado de no convertirse en lo mismo que quien/es te hacía/n sentir mal).