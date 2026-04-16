El PP señala “falta de transparencia” sobre la N-540

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Ante la falta de concreción
El Partido Popular señaló la falta de transparencia del Gobierno central respecto a las obras de rehabilitación de la carretera N-540, donde, pasados dos años del inicio formal de los trabajos, el Ministerio de Transportes evita concretar una fecha para su finalización. El grupo parlamentario considera insuficiente la respuesta gubernamental recibida este mes de abril, la cual se limita a indicar que se está trabajando en el firme desde febrero.
La formación subraya el grave deterioro de esta vía de comunicación entre ambas provincias, señalando que la presencia de numerosos socavones supone un peligro para la seguridad vial. Según los representantes populares, la omisión de información detallada sobre las actuaciones realizadas en los distintos tramos busca ocultar los retrasos acumulados en la infraestructura, y reclaman que el Estado asuma la responsabilidad por los daños causados a los vehículos que circulan por la vía.
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