El PP señala “falta de transparencia” sobre la N-540

Ante la falta de concreción

El PP afirma que la falta de información sobre el avance de las obras de la N-540 es "intencionada", y considera al ejecutivo responsables de los daños ocasionados a los vehículos

Intervencion en la carretera el pasado mes de marzo
Intervencion en la carretera el pasado mes de marzo | Martiño Pinal

El Partido Popular señaló la falta de transparencia del Gobierno central respecto a las obras de rehabilitación de la carretera N-540, donde, pasados dos años del inicio formal de los trabajos, el Ministerio de Transportes evita concretar una fecha para su finalización. El grupo parlamentario considera insuficiente la respuesta gubernamental recibida este mes de abril, la cual se limita a indicar que se está trabajando en el firme desde febrero.

Los populares insisten en que la presencia de numerosos socavones supone un peligro para la seguridad vial

La formación subraya el grave deterioro de esta vía de comunicación entre ambas provincias, señalando que la presencia de numerosos socavones supone un peligro para la seguridad vial. Según los representantes populares, la omisión de información detallada sobre las actuaciones realizadas en los distintos tramos busca ocultar los retrasos acumulados en la infraestructura, y reclaman que el Estado asuma la responsabilidad por los daños causados a los vehículos que circulan por la vía.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats