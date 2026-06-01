Preocupación por falta de personal en el servicio de extinción en Ourense

La Sección Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en el Concello ha solicitado una reunión urgente con el concelleiro de Seguridad Ciudadana Jose Ignacio González, para abordar la situación actual del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (Speis).

"La plantilla soporta promesas incumplidas y una precariedad operativa que agrava el funcionamiento de este servicio esencial”

El sindicato señala directamente hacia el alcalde, Gonzalo Jácome, y el jefe del servicio, a quienes acusa de “improvisación y dejadez política” en la gestión de la seguridad pública. Los representantes de los trabajadores señalan que la plantilla soporta “promesas incumplidas y una precariedad operativa que agrava el funcionamiento de este servicio esencial”.

En el plano financiero, CCOO ha pedido formalmente el acceso al expediente de todas las aportaciones económicas recibidas a través de la patronal aseguradora UNESPA entre 2014 y 2026, así como una copia íntegra de los convenios negociados por el consistorio. Además, la solicitud incluye el requerimiento de un informe completo sobre el destino de todas las inversiones realizadas en el cuerpo de bomberos durante los últimos doce años.

El sindicato señala, además, que el municipio afronta las emergencias con dotaciones reducidas de seis, siete u ocho efectivos por turno, a pesar de que la jefatura garantizó un mínimo de once bomberos, y aún no se tienen novedades de la incorporación de otros 14 miembros.