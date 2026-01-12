Lorenzo González Rodríguez, presidente de Alma Llanera: “Siempre apostamos por una transición pacífica”

Lorenzo González Rodríguez, presidente de la asociación venezolana en Ourense Alma Llanera, comenta la situación de su país y sus percepciones ante lo acontecido tras la detención de Maduro, así como lo que podría suceder una vez ocurra un cambio democrático en la nación caribeña.

Pregunta.¿Qué esperanzas alberga la comunidad venezolana en Ourense acerca de lo sucedido?

Respuesta.Es un gran paso hacia el cambio. Nunca se había llegado tan lejos en estos últimos 13 años. Es una pena que se haya tenido que apelar a esta vía para presionar el cambio, porque los venezolanos siempre apostamos por la transición pacífica. Así se demostró el 28 de julio de 2024 en las elecciones presidenciales, donde más del 70% de la población votó a favor de Edmundo González. Pero como ese régimen siempre se creyó intocable al poseer el monopolio de la violencia, se robó las elecciones y se mantuvo en el poder hasta ahora.

P.¿Conoce cómo se vive actualmente la situación en el país?

R.Tengo amigos y familia en Venezuela. Algunos estaban de manera provisional por temas de trabajo y este conflicto los pilló en medio. Actualmente se vive una tensa calma. En las calles, de momento, hay absoluta normalidad, exceptuando algunos controles por parte de “los colectivos” (una especie de milicias que realizan inspecciones en la vía pública, donde te revisan el móvil para ver si tienes información en contra del régimen). Aparte de esa situación, ahora mismo el país está bastante tranquilo, pero la gente anda con mucha cautela.

P.En caso de volver la democracia y el orden político, ¿regresarían muchos venezolanos?

R.Seguro que sí. Pero debemos ser bastante cautelosos, pues el chavismo ha convertido a los militares en un actor político, económico y civil muy influyente. A partir de ahora se necesita, como suelo decir, “deschavizar el país”. La transición culminará el día que se convoque a unas elecciones libres, respetando realmente las reglas del juego. ¿Que el regreso será masivo? Seguro que sí. Todos queremos regresar a Venezuela, pues somos exiliados de ese régimen. Muchos ya estarán aquí enraizados e integrados en Ourense, ciudad que nos ha acogido bastante bien y donde nos sentimos como en casa. Pero, aunque en muchos casos no sea un retorno definitivo, volveremos para abrazar a nuestra familia y amigos, y para ver en libertad el país que nos vio nacer y nos lo dio todo en su momento. Ese es un factor muy importante a tener en cuenta.

Lorenzo González Rodríguez, presidente de Alma Llanera. | Xesús Fariñas

P.¿Qué piensa al respecto de las opiniones contrarias en torno a lo ocurrido?

R.Me dan pena esos movimientos que se están creando para protestar contra la caída de Maduro; tal vez protestarían igual si pasara algo similar en Cuba. No creo que lo hagan realmente por convicción. Quizás deberían irse a vivir a Venezuela o a Cuba, o hablar con la cantidad de exiliados de ambos países que estamos fuera para entender por qué nos hemos marchado y conocer la verdad. Otra cosa preocupante son los comentarios xenófobos hacia la población venezolana emigrante por parte de sectores de izquierda. He leído artículos de periodistas refiriéndose a nosotros como “la gusanera fascista venezolana”. Es como si dijeran: “Todos los refugiados son bienvenidos siempre y cuando piensen igual que nosotros”.

P. ¿Cómo piensa que repercutiría en Ourense y Venezuela el regreso de tantos nacionales?

R.Para Ourense, la experiencia tal vez sea negativa porque perdería un tejido productivo, emprendedor y trabajador muy importante. Muchos de los venezolanos que han llegado aquí son emprendedores, lo que ha repercutido en el desarrollo económico y laboral de la ciudad en sectores con bastante demanda. Entonces, temo que el impacto económico, social y demográfico en la ciudad si todos los venezolanos deciden marchar pudiera ser un factor importante a tener en cuenta por las necesidades que quedarían sin cubrir. En el caso de quienes regresen, el haber desarrollado otra forma de hacer las cosas -respetando normas y leyes, y aprendiendo a convivir-ayudará mucho a erradicar lo que llamamos la “viveza criolla”. Entonces, ese venezolano que está fuera y sabe que existe otro modelo de país, si regresa y replica de forma positiva lo que vivió, aportará un capital de conocimiento que será vital para lograr una óptima calidad de vida, bienestar y desarrollo. Tal vez ese sea el punto de inflexión que necesitamos para hacer las cosas de otra forma y sacarle más provecho a todos los productos que podemos generar, la riqueza y a todas las capacidades que como venezolanos tenemos y podemos ofrecer. Mientras tanto, creo que aún estamos lejos de celebrar la libertad plena, por lo que debemos ser cautos.