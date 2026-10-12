El covid se dispara y eleva la presión sobre los centros de salud de Ourense

Las consultas por infecciones respiratorias agudas se han duplicado en las últimas tres semanas en Ourense. De hecho, el área sanitaria lidera la presión asistencial en Galicia con 266 atenciones en Atención Primaria por cada 100.000 habitantes, superando en más de 80 a A Coruña, la segunda provincia más afectada. Esta realidad epidemiológica está marcada, fundamentalmente, por el repunte de casos de covid en la transición del verano al otoño; un virus que, en pleno puente de octubre, ha frustrado los planes de descanso de más de un ourensano.

Los últimos balances muestran cómo la incidencia del covid es hoy 35 puntos mayor que hace tres semanas. La buena noticia es que la curva parece haber tocado techo. Por primera vez en más de un mes, la tasa de positividad ha descendido respecto a la semana anterior. A pesar de ello, la circulación del virus sigue siendo alta, ya que uno de cada cinco test continúa arrojando un resultado positivo. En cuanto a las hospitalizaciones, la situación se mantiene estabilizada, con 7,5 pacientes ingresados por cada 100.000 habitantes.

Por su parte, la gripe continúa en niveles basales a la espera de la época de frío. Apenas el 1,4% de las pruebas por este virus da positivo y la tasa de consultas en los ambulatorios se sitúa en 7,9 por cada 100.000 habitantes, una subida muy leve frente a los últimos siete días y muy alejada de las cifras del covid.

Con todo, el empuje del coronavirus es suficiente para que los ambulatorios y centros de salud de Ourense soporten en la actualidad la mayor carga de pacientes respiratorios de toda la comunidad gallega.

Vacunación

La campaña de vacunación frente a la gripe y la covid-19 da un paso clave en la provincia de Ourense. A partir del martes, el Área Sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras comenzará a administrar las dosis a menores de entre 6 meses y 11 años, personas inmovilizadas en sus propios domicilios junto a sus cuidadores principales, pacientes inmunodeprimidos y personal sanitario y no sanitario